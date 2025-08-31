onedio
"Üç Renkli Kedi Olarak da Bilinen ve "Calico" Olarak Adlandırılan Kedilerle Alakalı Hangi Bilgi Doğrudur?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2025 - 22:43

Pazar ve perşembe akşamları ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 31 Ağustos Pazar günü yayınlanan bölümünde sorulan 300 bin TL değerindeki 'Tüylerinin Baskın Olarak Beyaz, Siyah ve Turuncu Renkte Desenlere Sahip Olmasından Ötürü Üç Renkli Kedi Olarak da Bilinen ve 'Calico' Olarak Adlandırılan Kedilerle Alakalı Hangi Bilgi Doğrudur?' sorusu merak edildi.

İşte, 300 bin TL'lik sorunun cevabı...

Tüylerinin Baskın Olarak Beyaz, Siyah ve Turuncu Renkte Desenlere Sahip Olmasından Ötürü Üç Renkli Kedi Olarak da Bilinen ve "Calico" Olarak Adlandırılan Kedilerle Alakalı Hangi Bilgi Doğrudur?

Tüylerinin Baskın Olarak Beyaz, Siyah ve Turuncu Renkte Desenlere Sahip Olmasından Ötürü Üç Renkli Kedi Olarak da Bilinen ve "Calico" Olarak Adlandırılan Kedilerle Alakalı Hangi Bilgi Doğrudur?

A) Hepsi dişidir

B) Hepsi erkektir

C) Her 3000'de biri dişidir

D) Her 3000'de biri erkektir

Cevap: A

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
