Türkiye’nin Pestisit Gerçeği

Ciddi sağlık sorunları taşımasına rağmen, tarım ilaçları çok rahat ulaşılabilir bir şekilde satılıyor. Pestisit ile ilgili verilere baktığımızda da görüyoruz ki kullanımında da bilinçsizlik had safhaya ulaşmış halde. Aynı şekilde yem üretiminde ve hayvancılıkta da antibiyotik ve hormon kullanımı da tahminlerin ötesinde. Her iki alanda yeni düzenlemeler yapılması gerekiyor.

Pestisitler, tarımda zararlıları, istenmeyen otları ve bitkilere ve ürünlere zarar verme potansiyeli olan böcekleri yok etmek ve kontrol altına almak için kullanılan bütün kimyasal maddelerin genel adıdır.

Kimyasal yapısı ve işlevine göre sınıflandırılan pestisitlerin böcek ilacı, herbisit ve fungisit gibi türleri vardır. Maalesef, verimlilik, bitki koruma ve büyüme için kullanılan pestisitler ürünlerde kalıcı olabiliyor. Meyve ve sebze gibi gıdalar düzgün bir şekilde yıkanmaz ve tüketilmezse pestisitler, ölüme varan ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

2013 yılında, Brezilya’nın Mato Grosso eyaletinde uçakla yapılan pestisit uygulaması sırasında bir okulun üzerine yanlışlıkla ilaç püskürtülmesi sonucu 92 öğrenci ve öğretmen zehirlenme belirtileri göstermişti. Bu olay, havadan ilaçlama yöntemlerinin risklerini gözler önüne seriyor. Benzeri olaylar dünyanın farklı yerlerinde yaşanmaya devam ediyor.

Pestisit kullanılmasının birçok olumsuz yönü var. Türkiye, tarım sektörüyle öne çıkan ülkelerden biri olarak hem iç hem de dış pazarlara büyük miktarda tarımsal ürün tedarik ediyor. Ancak, son yıllarda tarımsal üretimde pestisit kullanımındaki hızlı artış, çevresel ve sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Pestisit kullanımının tarım verimliliği, çevre ve insan sağlığı ile birlikte sürdürülebilir tarım için alternatif yöntemler üzerine daha fazla düşünmeyi gerektiriyor.

Artan pestisit kullanımı

Türkiye’de pestisit kullanımı, 2014-2018 yılları arasında yüzde 51 oranında artış gösterdi. Bu artışa rağmen, birim alandan alınan verimde beklenen iyileşmeler sınırlı kaldı. Buğdayda hektar başına verim artışı yüzde 14,17 iken, sebzelerde bu oran yüzde 7,82’lerde görülüyor. Her ne kadar son iki yılda pestisit kullanımında artış durağana dönmüş olsa da; bu veriler, pestisitlerin verim artışı üzerindeki sınırlı etkisini ortaya koymakta ve pestisit kullanımının iddia edildiği gibi üretimi artırmadığını gösteriyor.

Özellikle, Türkiye gibi tarım arazilerinin yüzde 3 oranında azaldığı bir ülkede, pestisit kullanımının çevresel sorunları artırdığı ve tarım alanlarının uzun vadede verimliliğini düşürdüğü görülüyor. Pestisitler sadece zararlıları yok etmekle kalmayıp, faydalı böcekler ve mikroorganizmalar üzerinde de yıkıcı etkiler oluşturduğu biliniyor. Bu durum, ekosistemin dengesini bozarak tarım alanlarının sürdürülebilirliğini de tehdit ediyor.

Sadece meyve ve sebzeler mi risk altında?

Queensland Üniversitesi tarafından yürütülen yeni araştırma, Avustralya’nın kuzeydoğusunda yer alan Great Barrier Reef'ne boşaltılan derelerdeki ve nehirlerdeki pestisit karışımlarının analizini gerçekleştirdi.

Bölgeye boşaltılan 15 su yolundan 2.600 su örneğini analiz etti. Numunelerin yüzde 99,8'inin herhangi bir tek su numunesinde 20'ye kadar pestisit içeren karışımlar içerdiği görüldü.