Türk Turizmi Nereye Gidiyor?

Türkiye zaten bütün dünyaya hitap eden muhteşem zenginliklerini pazarlamayı öğrendi ve de TGA bu işi çok iyi yapıyor.

TGA’nın kanunla desteklenen iş modelinde de turizmin bütün katmanları bu başarı için para harcıyorlar ve de herkes elini taşın altına koymuş vaziyette.

Türkiye dünyanın en önemli turizm ülkelerinden biri; Havayollarıyla, havaalanlarıyla, otelleri, gastronomisi, antik şehirleriyle (dünyada en çok ve en değerli antik kentler Türkiye’de!) ve en önemlisi de Türk insanının misafirperverliği ile artık büyük oyuncu Türkiye.

Türk turizminin geleceğine bakıldığında, aşağıdaki gelişmelerin önemli olduğunu hatırlatmak isterim.

Türkiye'nin jeopolitik konumu:

Türkiye, Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının kesiştiği noktada yer alan bir ülkedir.

Bu konumu, Türkiye'yi dünyanın dört bir yanından gelen turistler için cazip bir destinasyon haline getiriyor. 1 saatle 6 saat arasında uçuşla ulaşabiliyor dünya nüfusunun önemli bir bölümü Türkiye’ye.

Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirası:

Türkiye, binlerce yıllık bir tarihe ve kültürel mirasa sahip bir ülkedir.

Dünya’da 1 numaradır, benzer ülkeler Mısır, İtalya, Meksika vs. gibi ülkeler ile kıyaslandığında tartışmasız ve açık ara farkla 1 numaradır.

Göbeklitepe 12.000 yıllık, Çatalhöyük 9.000 yıllık.

Taştepeler belki de 14-15.000 yıllık. İnanılmaz, ama gerçek.

400-500’e yakın antik şehir, 10.000’e yakın höyük vardır.

Bu miras, Türkiye'yi kültür turizmi için en önemli bir destinasyon haline getirecek.

Türkiye'nin doğal güzellikleri:

Türkiye, zengin bir doğal güzelliğe sahip bir ülkedir. Akdeniz, Ege ve Karadeniz kıyıları, kaplıcaları, gölleri, dağları, şelaleleri, yaylaları ve ormanları ile Türkiye, doğa turizmi için de önemli bir destinasyon.

Bu gelişmeler ışığında, Türk turizminin önümüzdeki yıllarda da büyümeye devam etmesini bekliyorum.

Türkiye’ye yakın tarihte 100 Milyon misafir geleceğini tahmin ediyorum.

Ancak, Türk turizminin sürdürülebilir bir şekilde büyümesi için bazı sorunların da çözülmesi gerekiyor.

Bunlardan en önemlisi, Türkiye'nin turizm altyapısının yetersizliğidir. Türkiye'nin konaklama, ulaşım ve yeme-içme gibi turizm altyapısı, özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun talep nedeniyle yetersiz kalabiliyor. Bu durum, turist memnuniyetini olumsuz yönde etkiliyor. Önümüzdeki yıllarda süratle bu altyapı sorunlarını çözmemiz gerekir (Örnek Bodrum, Marmaris)

Diğer bir sorun ise, Türkiye'nin turizm sektörünün nitelikli insan kaynağına ihtiyacı olmasıdır.

Türkiye'de turizm sektörü için gerekli olan nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi için gerekli yatırımların yapılması gerekiyor. Turizm Fakültelerinin eğitimini yeniden tasarlamak gerekiyor. Turizm Meslek okullarını çoğaltmamız ve eğitimi kısa ve de hedefe odaklı ve daha pratik hale getirmemiz şart.

Bu iki ana sorunun çözülmesi halinde, Türk turizminin daha da büyümesi ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlaması mümkün olacaktır.