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Trenlerin Tekerlekleri Neden Tıpkı Arabalardaki Gibi Kauçuktan Değil de Metalden Yapılır?

Trenlerin Tekerlekleri Neden Tıpkı Arabalardaki Gibi Kauçuktan Değil de Metalden Yapılır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Onedio Editörü
26.09.2024 - 10:38

Yollarda seyreden arabalarda kauçuk tekerlekler kullanıldığını hepimiz biliriz. Ancak trenler ve metrolarda metal tekerleklerin tercih edilmesi dikkatinizi çekmiştir.

Bu iki farklı ulaşım aracı, çok farklı tekerlek teknolojileri kullanıyor. Peki, neden trenlerde de arabalar gibi kauçuk tekerlekler tercih edilmiyor?

Kaynak

Trenler uzun mesafeleri yüksek hızlarda kat eden ağır araçlardır. Bu nedenle trenlerin tekerlekleri için en önemli faktörlerden biri sürtünmedir. Sürtünme, iki nesnenin birbirine temas ettiği yüzeylerde hareketi yavaşlatan bir kuvvettir.

Trenler uzun mesafeleri yüksek hızlarda kat eden ağır araçlardır. Bu nedenle trenlerin tekerlekleri için en önemli faktörlerden biri sürtünmedir. Sürtünme, iki nesnenin birbirine temas ettiği yüzeylerde hareketi yavaşlatan bir kuvvettir.

Arabalar pürüzlü ve düzensiz yollar üzerinde seyahat ederken kauçuk tekerleklerin sağladığı sürtünmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak trenler için bu geçerli değildir.

Arabalar pürüzlü ve düzensiz yollar üzerinde seyahat ederken kauçuk tekerleklerin sağladığı sürtünmeye ihtiyaç duyarlar. Ancak trenler için bu geçerli değildir.

Tren rayları, oldukça pürüzsüz ve düzgün bir yapıya sahiptir. Bu nedenle trenlerin en hızlı şekilde yol alabilmesi için tekerlekler ile raylar arasında olabildiğince az sürtünme olması gerekir.

Tren rayları, oldukça pürüzsüz ve düzgün bir yapıya sahiptir. Bu nedenle trenlerin en hızlı şekilde yol alabilmesi için tekerlekler ile raylar arasında olabildiğince az sürtünme olması gerekir.

Metal tekerlekler, metal raylarla temas ettiğinde sürtünme minimuma indirilir ve bu da trenlerin yüksek hızlarda verimli bir şekilde yol almasını sağlar.

Metal tekerlekler, metal raylarla temas ettiğinde sürtünme minimuma indirilir ve bu da trenlerin yüksek hızlarda verimli bir şekilde yol almasını sağlar.

Yapılan araştırmalar; metal tekerleklerin, sürtünmeyi %85 ila %99 oranında azalttığını göstermekte.

Trenler, arabalarla kıyaslandığında çok daha ağırdır. Arabaların motorları kauçuk tekerlekleri döndürmek için yeterli enerji sağlayabilir çünkü arabalar trenlere göre çok daha hafiftir.

Trenler, arabalarla kıyaslandığında çok daha ağırdır. Arabaların motorları kauçuk tekerlekleri döndürmek için yeterli enerji sağlayabilir çünkü arabalar trenlere göre çok daha hafiftir.

Ancak trenlerin kauçuk tekerlekler kullanması durumunda motorun çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağı ve enerjinin büyük bir kısmının sürtünme nedeniyle boşa gideceği açıktır.

Ancak trenlerin kauçuk tekerlekler kullanması durumunda motorun çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağı ve enerjinin büyük bir kısmının sürtünme nedeniyle boşa gideceği açıktır.

Arabalar ise trenlerin aksine, çok çeşitli yol koşullarıyla başa çıkmak zorundadır. Kauçuk tekerlekler, pürüzlü, çukurlu, çamurlu ve düzensiz yollar üzerinde gerekli olan sürtünmeyi sağlar.

Arabalar ise trenlerin aksine, çok çeşitli yol koşullarıyla başa çıkmak zorundadır. Kauçuk tekerlekler, pürüzlü, çukurlu, çamurlu ve düzensiz yollar üzerinde gerekli olan sürtünmeyi sağlar.

Sürtünme, arabanın yol yüzeyine tutunmasını ve daha güvenli bir sürüş sunmasını mümkün kılar.

Ayrıca arabalar, trenler gibi uzun mesafelerde sabit hızla gitmek zorunda değildir. Daha sık durup kalkmaları gerektiği için kauçuk tekerlekler aracın fren yapma kapasitesini de artırır ve ani durmalarda daha güvenli bir yol tutuşu sağlar.

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