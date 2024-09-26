Trenlerin Tekerlekleri Neden Tıpkı Arabalardaki Gibi Kauçuktan Değil de Metalden Yapılır?
Trenlerin Tekerlekleri Neden Tıpkı Arabalardaki Gibi Kauçuktan Değil de Metalden Yapılır?
Yollarda seyreden arabalarda kauçuk tekerlekler kullanıldığını hepimiz biliriz. Ancak trenler ve metrolarda metal tekerleklerin tercih edilmesi dikkatinizi çekmiştir.
Bu iki farklı ulaşım aracı, çok farklı tekerlek teknolojileri kullanıyor. Peki, neden trenlerde de arabalar gibi kauçuk tekerlekler tercih edilmiyor?
Trenler uzun mesafeleri yüksek hızlarda kat eden ağır araçlardır. Bu nedenle trenlerin tekerlekleri için en önemli faktörlerden biri sürtünmedir. Sürtünme, iki nesnenin birbirine temas ettiği yüzeylerde hareketi yavaşlatan bir kuvvettir.
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