Toplumların Yönetilmesi ve Ekonomide Yapay Zeka Etkisi

Devletleşme henüz başlamadan toplulukların boy ve kabileler halinde yönetildiği dönemlerde bir yönetenin var olması çok doğaldı. Sayıları belki 100’ü geçmeyen bu toplulukların birebir seçtikleri yöneticiler ile karar almak ya da yönetmek çok zor olmasa gerekti. Ancak günümüzde milyonları aşan toplulukların tek bir elden yönetilmesi ne kadar doğru, tartışılması gereken bir konu.

Alınan kararların, yapılan işlerin sonuçlarında ortaya çıkan riskler ve tehlikeler bize bu konuda eksik kaldığımızı gösteriyor. Hizmet ve işçilik gibi konularda geri bildirimlere göz atarsak kalite ve memnuniyet puanlamasının ne derece olumlu ya da olumsuz olduğunu somut bir şekilde görebiliriz.

Peki yapay zeka bu konunun neresinde yer almalı? Hepimiz sık sık yapay zekanın yönetici asistanlığı, yönetim kurulu üyesi olabileceğini ya da bir hava alanında operasyon müdürü olabileceğini dile getirdik.

İnsanoğlu canlılar içindeki en zeki varlık. Henüz kendi potansiyelini keşfedebilmiş değilken her geçen gün edindiğimiz yeni bilgilerle insanlık hakkında öğrenmeye devam ediyoruz. Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda keşiflere, ilerlemeye devam ederken belki de insanlık tarihinin en gelişmiş çağını yakaladık.

Kendi zekasını bir işletim sistemine aktararak türünün en önemli özelliği olan düşünme ve öğrenme kapasitesini teknolojiyle birleştirmeyi başaran insan, türü için devrim niteliğinde bir çalışma ortaya koymuştur.

Büyük veri sayesinde bir konu hakkında araştırma yapmak, risk analizlerini ortaya koymak ya da sağlayabileceği faydaları sıralamak artık dakikalar içinde hallolabiliyor. Hal böyleyken bir konu hakkında yüzlerce kişinin iş birliği sonucu ortaya çıkan işler artık zaman ve iş gücü israfından başka ne olabilir?