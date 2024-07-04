Toplumların Yönetilmesi ve Ekonomide Yapay Zeka Etkisi

Yapay zekadan ve insansı robotlardan nasıl faydalanırız sorusundan çok sürekli korku senaryolarının üretildiği bir dönemden geçiyoruz. Bana hala “robotlar işimizi elimizden alacak mı” sorusu yöneltiliyor.
Elbette alacak, tarih tekerrür ediyor ve etmeye devam edecek. Her gelişim beraberinde değişimi getirir. Bazı iş kolları yok olacağı gibi yerine çok daha yeni işler ortaya çıkacak.
Bizlerin artık korku senaryoları üretmeyi acilen bırakması lazım. Resmi kurumda çalışan bir işçi 8 saat boyunca mesai yapmak zorunda kalıyor, bu saat aralığı özel kurumlarda bazen 10-12 saati buluyor.
Bırakalım robotlar iş yükümüzü elimizden alsın, çalışma saatlerinin çokluğundan herkes bu kadar şikayetçiyken robotların yerimize işlerimizi halletmemizden korkmayı bırakmalıyız. Yapay zeka ve insansı robotları iş ve gündelik yaşantımıza entegre edip zamanın kıymetini anlamalıyız.
Ev işlerinde kullandığımız basit teknolojik aletlere bakalım. Kimler evde kullandığı çamaşır makinesinden, süpürme robotundan ya da bol köpüklü kahve yapan makinesinden şikayetçi? Bu teknolojik aletler sayesinde artan zamanımızda kendimiz için bir şeyler planlayabiliyor, dinlenebiliyoruz.
Böyle bir kolaylığı iş yaşantımızda da uygulayabilmemizden alıkoyan düşünce nedir?
Yapay zeka çalışmaları başladığında herkes yapay zekanın daha çok mavi yakalı meslekleri etkileyeceğini düşünüyordu. Ancak gelişimi öyle seyretmedi. Şu anda görüyoruz ki yapay zeka daha çok ofis ortamında yapılabilecek işleri etkilemeye başladı.
Muhasebe, finans, asistanlık, yazarlık, grafik tasarımcılığı gibi işleri yapay zeka yürütmeye başladı bile. Bunun dışında el işçiliği gerektiren, zanaatkarlık olarak adlandırdığımız mesleklerin yapay zekadan etkilenmeyeceği ön görülüyor.
Yapay zeka ve insansı robotlar bugünümüz ve geleceğimiz. Bundan kaçınmak ya da korkmak yerine üzerine gitmeliyiz. Nasıl ki 90’larda internetin çıkmasıyla bir devrim oluştu, yapay zeka da bu yüzyılın devrimi olacak.
Bunu kabullenen ve bu yolda çalışmalar yapan devletler ve şirketler ilerlemeye devam edecek. Hala geç değil, başkalarının ürettiği teknolojiye bağımlı olmayı bırakıp kendi ürettiğimiz teknolojiyi kullanan bir millet olmalıyız.
X
Instagram
Facebook
Linkedln
YouTube
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio