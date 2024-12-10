TIMSS 2023 Başarımız…

Katılmak isteyen ülkeler, belirli bir ücret karşılığında sınava iştirak edip kendilerinin hem dünya üzerinde hem de özellikle benzer ekonomik, sosyal, kültürel öğelere sahip ülkeler arasındaki yerlerini gördükleri bir sınavdır.

Türkiye, uzun yıllardır bu sınava katılmakta ve hemen her sınavda olduğu gibi bu sınavın sonuçları da politik olarak tartışılmaktadır. Özellikle 2015 yılına kadar muhalif olarak adlandırılan akademisyenlerin ciddi anlamda nemalandıkları sonuçları olan sınavda, Türkiye 2015 yılından sonra bir yükselişe geçmiştir(!). Özellikle son iki sınavda görülen ciddi yükseliş, “Eğitimde ne değişti de böyle bir sıçrama yaşandı?” ve “TIMSS sonuçları neden PISA’da (benzer bir sınav, ancak OECD tarafından yapılıyor) görülmedi?” gibi birçok soruyu da beraberinde getirmiştir.

Bizim en temel hastalıklarımızdan biri, Ortadoğu’da sokakta satılan simitten öğrencinin girdiği sınava kadar her konunun politik düzleme çekilmesi ve tartışılması olmuştur. Önceki yıllardaki başarısız sonuçlar dolayısıyla muhalefetten ciddi eleştiri alan Milli Eğitim Bakanlığı, son yıllarda görülen yükseliş nedeniyle bir anlamda karşılaştığı eleştirilerin acısını çıkarmaktadır.

TIMSS’in amacı, ülkeleri birbirleri ile kıyaslamak değil, ülkelere matematik ve fen öğretimleri hakkında veri sağlayarak bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağlamaktır. Bununla beraber, “TRENDS” diye başlayan bir sınav sistemi olması, ülkelere matematik ve fen başarılarının trendlerini de sunduğunu iddia etmektedir. Ancak ülke sıralaması yayınlıyor olmaları neticesinde konu politik bir hal alıp, maalesef siyasi iklimin sürekli puslu olduğu katılımcı ülkelerde asıl amacı olan “öğrenmek için ölçmek” yerine, “ölçmek için öğrenmeye” dayalı bir sistem ortaya çıkarmıştır. Birçok ülke, sınava yaş gruplarını bahane ederek üst sınıfları sokmak, öğrenci popülasyonunun bir kısmını dahil etmemek, amaçlı örneklem yoluna giderek başarılarını artırmak gibi yan yollara sapmıştır. Örneğin, PISA gibi benzer bir sınavın 2015 döngüsünde örneklem konusunda yaşanan sorunlar, Türkiye’nin puanının çok düşük çıkmasına neden olmuştur. Fen liselerini örneklerken yapılan basit bir hata, çok fazla meslek lisesinin dahil edilmesi gibi sorunlar yüzünden Türkiye, okuduğunu anlamada 70 ülke arasından 53. olmuştur. Bu da sonraki süreçte Bakanlığın işi daha hassas sahiplenmesine ve 2018 yılında daha doğru bir örneklem ile daha doğru bir ölçüm yapılmasını sağlamıştır. Bu da şu demektir: Bu ve benzeri sınavlarda katılımcı ülkelerin örneklem seçimine itiraz hakları bulunmaktadır.