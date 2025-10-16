onedio
Thomas Parnell'in “Zift Damlası Deneyi” Hangi Yılda Başladı?

16.10.2025 - 21:59

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı bilim tarihine damga vuran bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya “Bugün hâlâ devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan, Thomas Parnell’in ‘Zift Damlası Deneyi’ hangi yılda başlamıştır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, yıllardır süren bu deneyin başlangıç tarihini merak etti.

Bugün hala devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan, Thomas Parnell'in "Zift Damlası Deneyi" hangi yılda başlamıştır?

A- 1750

B- 1850

C- 1900

D- 1930

Cevap D yani 1930.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
