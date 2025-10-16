Thomas Parnell'in “Zift Damlası Deneyi” Hangi Yılda Başladı?

ATV ekranlarında yayınlanan ve Oktay Kaynarca’nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, 16 Ekim 2025 Perşembe akşamı bilim tarihine damga vuran bir soruyla dikkat çekti. Yarışmacıya “Bugün hâlâ devam eden ve dünyanın en uzun süren laboratuvar deneyi olan, Thomas Parnell’in ‘Zift Damlası Deneyi’ hangi yılda başlamıştır?” sorusu yöneltildi. İzleyiciler, yıllardır süren bu deneyin başlangıç tarihini merak etti.