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The Weeknd’in Blinding Lights Adlı Şarkısı 21'nci Yüzyılın En İyi Şarkısı Seçildi

The Weeknd’in Blinding Lights Adlı Şarkısı 21'nci Yüzyılın En İyi Şarkısı Seçildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.01.2025 - 23:39

Abel Makkone Tesfaye, sahne adıyla ‘The Weeknd’, çıkardığı her parçayla müzik tarihinde kendisine önemli bir yer ediniyor. Her albümüyle dünyada bir numaraya ulaşan ve ödüllere doymayan The Weeknd, adını tarihe yazdırdı. Sanatçıları ve şarkıları sıralamak için 1940 yılından bu yana önemli bir müzik rehberi olan Billboard 21. yüzyılın şarkısını seçti. The Weeknd’in Blinding Lights isimli şarkısı 21. yüzyılın şarkısı oldu. 2020 yılında yayınlanan Blinding Lights’ın YouTube’da 895 milyonu aşkın izlenmesi bulunuyor.

The Weeknd, çıkardığı her parçayla müzikseverlerde unutulmaz bir tat bırakıyor. Öyle ki müziğin hakkını veren The Weeknd, haftalarca müzik listelerinde bir numarada kalıyor, tüm ödülleri de topluyor.

The Weeknd, çıkardığı her parçayla müzikseverlerde unutulmaz bir tat bırakıyor. Öyle ki müziğin hakkını veren The Weeknd, haftalarca müzik listelerinde bir numarada kalıyor, tüm ödülleri de topluyor.

Her şarkısıyla gönüllerde taht kuran The Weeknd, yeni bir rekora imza attı ve adını tarihe yazdırdı.

Her şarkısıyla gönüllerde taht kuran The Weeknd, yeni bir rekora imza attı ve adını tarihe yazdırdı.

35 yaşındaki The Weeknd sahne adıyla bilinen Abel Makkonen Tesfaye’nin Blinding Lights isimli şarkısı 21. yüzyılın en iyi şarkısı seçildi.

35 yaşındaki The Weeknd sahne adıyla bilinen Abel Makkonen Tesfaye’nin Blinding Lights isimli şarkısı 21. yüzyılın en iyi şarkısı seçildi.

Billboard, 2000 yılından 2024’ün sonuna kadar olan şarkıları derledi. Şubat 2020’de yayınlanan Blinding Lights, Nisan 2021 tarihine kadar Billboard’ın Hot 100 listesinde ilk 10’unda yer aldı.

Billboard, 2000 yılından 2024’ün sonuna kadar olan şarkıları derledi. Şubat 2020’de yayınlanan Blinding Lights, Nisan 2021 tarihine kadar Billboard’ın Hot 100 listesinde ilk 10’unda yer aldı.

57 hafta boyunca rekor kıran şarkı listenin en iyi 40’ında 86 hafta kaldı. 

Billboard yayınladığı duyuruda “ Kasım 2021'de Blinding Lights' haftalık listenin Ağustos 1958'deki başlangıcından bu yana Billboard'un Tüm Zamanların En İyileri Hot 100 Şarkıları listesini taçlandırdı” ifadelerine yer verdi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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