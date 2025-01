The Weeknd’in Blinding Lights Adlı Şarkısı 21'nci Yüzyılın En İyi Şarkısı Seçildi

Abel Makkone Tesfaye, sahne adıyla ‘The Weeknd’, çıkardığı her parçayla müzik tarihinde kendisine önemli bir yer ediniyor. Her albümüyle dünyada bir numaraya ulaşan ve ödüllere doymayan The Weeknd, adını tarihe yazdırdı. Sanatçıları ve şarkıları sıralamak için 1940 yılından bu yana önemli bir müzik rehberi olan Billboard 21. yüzyılın şarkısını seçti. The Weeknd’in Blinding Lights isimli şarkısı 21. yüzyılın şarkısı oldu. 2020 yılında yayınlanan Blinding Lights’ın YouTube’da 895 milyonu aşkın izlenmesi bulunuyor.