Gelsin TikTok'lar Shorts'lar Reels'ler: Sosyal Medyayı Sıkı Takip Edenlerin Devamlı Rast Geldiği 13 Şarkı
Gelsin TikTok'lar Shorts'lar Reels'ler: Sosyal Medyayı Sıkı Takip Edenlerin Devamlı Rast Geldiği 13 Şarkı
Kaydıranlar buraya! Tiktok, Instagram ve Youtube gibi platformlarda videolarla viral olan şarkıları bir listede topladık. Siz hangi akımlarla video çekiyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
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1. Will Smith - Arabian Nights
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2. Billie Eilish - Birds Of A Feather
3. Harry Styles - As It Was
4. Sabrina Carpenter - Espresso
5. Artemas - I Like The Way You Kiss Me
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6. Sevdaliza - Alibi ft. Pabllo Vittar & Yseult
7. Chezile - Beanie
8. Naomi Sharon - Time And Trust
9. Hozier - Too Sweet
10. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With A Smile
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11. Mitski - My Love Mine All Mine
12. Arctic Monkeys - I Wanna Be Yours
13. NSYNC - Bye Bye Bye
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