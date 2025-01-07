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Görsel Şölenin Ta Kendisi: Sahne Performansında Zirveyi Yaşatan Coldplay’in Hangi Şarkısısın?

etiket Görsel Şölenin Ta Kendisi: Sahne Performansında Zirveyi Yaşatan Coldplay’in Hangi Şarkısısın?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
08.01.2025 - 00:00

Herkesin hayalini süsleyen o büyük istek: Coldplay’in konserine gitmek! O muazzam sahne şovunu izlemek, müziğin ve ışıkların bir araya geldiği o anı yaşamak. Düşle, kafandaki her şeyin kaybolup sadece müziğin ve görsel şölenin seni sardığı o unutulmaz anı… Her şarkı, tüylerini diken diken ederken, bir yandan da ruhuna dokunan bir deneyim yaratacak. Şimdi, sahnede zirveyi yaşatan o büyülü anı düşünerek bir konser fotoğrafı seç. Bakalım hangi Coldplay şarkısısın?

Gitmek isteyen herkese nasip olmasını kalpten diliyoruz❤

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Hepsi birbirinden güzel ama birini seçmen gerekecek :)

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miray soysal
miray soysal
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