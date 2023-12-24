Görüş Bildir
Haberler
Gündem
TGRT, Boykot Edilen Markanın Bardağıyla Yayına Çıkan Sunucunun İşine Son Verdi

TGRT, Boykot Edilen Markanın Bardağıyla Yayına Çıkan Sunucunun İşine Son Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
24.12.2023 - 21:59

TGRT Haber, haber sunumuna boykot edilen Starbucks bardağıyla çıkan spiker Meltem Günay'ın işine sordu. TGRT tarafından yapılan açıklamada, Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiği 'örtülü reklam' olduğu belirtilerek duyuruldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

TGRT Haber'in 24 Aralık Pazar günü ana haber yayınında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı.

TGRT Haber'in 24 Aralık Pazar günü ana haber yayınında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı.

Haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay'ın, son zamanlarda ülkemizde boykot edilen bir marka olan Starbucks bardağıyla yayına çıktığı görüldü. 

O anlar sosyal medyada hızla yayıldı.

TGRT Haber, yayında spikerlik yapan Meltem Günay'ın ve yönetmenin işine son verdi.

TGRT Haber, yayında spikerlik yapan Meltem Günay'ın ve yönetmenin işine son verdi.

Kanal, olayın sosyal medyada yayılmasının ardından bir paylaşım yaparak spiker ve yönetmenin işine son verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada bu olayın bir 'örtülü reklam' olduğu belirtildi.

Yapılan açıklamada bu olayın bir 'örtülü reklam' olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan TGRT Haber, aşağıdaki ifadeleri kullandı;

TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.

Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.

Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.

Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

👇🏻

👇🏻
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
83
46
23
8
7
4
3
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?