TGRT, Boykot Edilen Markanın Bardağıyla Yayına Çıkan Sunucunun İşine Son Verdi
TGRT, Boykot Edilen Markanın Bardağıyla Yayına Çıkan Sunucunun İşine Son Verdi
TGRT Haber, haber sunumuna boykot edilen Starbucks bardağıyla çıkan spiker Meltem Günay'ın işine sordu. TGRT tarafından yapılan açıklamada, Meltem Günay ve yönetmenin işine son verildiği 'örtülü reklam' olduğu belirtilerek duyuruldu.
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TGRT Haber'in 24 Aralık Pazar günü ana haber yayınında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir olay yaşandı.
TGRT Haber, yayında spikerlik yapan Meltem Günay'ın ve yönetmenin işine son verdi.
Yapılan açıklamada bu olayın bir 'örtülü reklam' olduğu belirtildi.
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