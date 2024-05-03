Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Merakla Beklenen Açıklama Geldi: S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Merakla Beklenen Açıklama Geldi: S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
04.05.2024 - 00:45

Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yaptı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yaptı.

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti. Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti. Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, geçtiğimiz mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmişti.

Bir diğer kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, geçtiğimiz mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın