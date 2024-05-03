Merakla Beklenen Açıklama Geldi: S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
Merakla Beklenen Açıklama Geldi: S&P, Türkiye'nin Kredi Notunu Açıkladı
Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu 'B'den 'B+'ya yükseltirken, kredi notu görünümünü 'pozitif' olarak korudu.
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir açıklama yaptı.
S&P, Türkiye'nin kredi notu görünümünü revize etti. Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükselten S&P, kredi notu görünümünü "pozitif" olarak korudu.
Bir diğer kredi derecelendirme kuruluş Fitch Ratings, geçtiğimiz mart ayında Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkarmıştı. Diğer derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Ocak ayında görünümü durağandan pozitife çekmişti.
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