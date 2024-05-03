Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı: TÜİK TÜFE Yüzde 70'in Altında Kaldı!

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.