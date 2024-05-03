Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı: TÜİK TÜFE Yüzde 70'in Altında Kaldı!
Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı: TÜİK TÜFE Yüzde 70'in Altında Kaldı!
Merkez Bankası hesaplamaları ve ekonomistlerin beklentilerine göre Mayıs-Haziran döneminde zirveyi görmesi beklenen enflasyonda Nisan ayı beklentisi TÜİK TÜFE verisinin yüzde 70'in üzerinde gelmesi olurken, enflasyon verisi açıklandı.
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TÜİK TÜFE aylık yüzde 3,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 69,80 oldu.
Foreks Haber anketinde analistler aylık enflasyonu yüzde 3,40, yıllık enflasyonu da yüzde 70,10 seviyesinde bekliyordu.
TÜFE verilerinde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.
Aylık değişimlerde ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.
2024 yılı Nisan ayında Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.
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Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak açıklanmıştı.
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