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Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı: TÜİK TÜFE Yüzde 70'in Altında Kaldı!

Nisan Ayı Enflasyonu Açıklandı: TÜİK TÜFE Yüzde 70'in Altında Kaldı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.05.2024 - 10:01 Son Güncelleme: 03.05.2024 - 10:08

Merkez Bankası hesaplamaları ve ekonomistlerin beklentilerine göre Mayıs-Haziran döneminde zirveyi görmesi beklenen enflasyonda Nisan ayı beklentisi TÜİK TÜFE verisinin yüzde 70'in üzerinde gelmesi olurken, enflasyon verisi açıklandı.

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TÜİK TÜFE aylık yüzde 3,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 69,80 oldu.

TÜİK TÜFE aylık yüzde 3,18 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 69,80 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), piyasaların merakla beklediği Nisan ayına ilişkin tüketici fiyatları verileri açıklandı.

Foreks Haber anketinde analistler aylık enflasyonu yüzde 3,40, yıllık enflasyonu da yüzde 70,10 seviyesinde bekliyordu.

Foreks Haber anketinde analistler aylık enflasyonu yüzde 3,40, yıllık enflasyonu da yüzde 70,10 seviyesinde bekliyordu.

TÜFE'deki değişim 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %3,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre %18,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,80 ve on iki aylık ortalamalara göre %59,64 olarak gerçekleşti.

TÜFE verilerinde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

TÜFE verilerinde bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 51,20 ile giyim ve ayakkabı olurken, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 103,86 ile eğitim oldu.

Aylık değişimlerde ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

Aylık değişimlerde ana harcama grupları itibarıyla 2024 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 1,03 ile sağlık, en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,56 ile alkollü içecekler ve tütün oldu.

2024 yılı Nisan ayında Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.

2024 yılı Nisan ayında Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi (Yİ-ÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,60 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,61 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,66 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 45,83 artış gösterdi.
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Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak açıklanmıştı.

Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 68,50 olarak açıklanmıştı.

ENAG da her ay olduğu gibi TÜİK'te önce açıkladığı enflasyonu yüzde 124 olarak açıklamıştı.

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