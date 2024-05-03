3 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
3 Mayıs Cuma Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 3 Mayıs Cuma akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.
Güneş'te güçlü bir X1.6 patlaması sonrası M4.4 patlaması üretti, böylelikle bu döngüdeki en büyük 11. patlama gerçekleşmiş oldu. Patlama nedeniyle 3 ülkede kısa süreli radyo kesintileri yaşandı.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'ten beklenmedik 'Osman Kavalı' açıklaması geldi. İş insanı Osman Kavala, Gezi Parkı davası kapsamında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası almıştı.
Ankara'da motosikletle geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan Sudan Cumhurbaşkanı Abdulfettah el-Burhan'ın oğlundan kötü haber geldi. Mohamed A. Fettah el-Burhan Rahman, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Fenerbahçe forması giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Alex de Souza'nın, Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü olacağı konuşuluyor.
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Van Başkale'de yasak olan bitkiyi toplayan İranlı iki kişiye dev para cezası kesildi.
Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları gerekçe göstererek İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurdu.
Bitlis’te bir köy okulunda öğretmenlik yapan Ayşegül Avcı, “Köyün tamamı terör örgütü yanlısı. Velilerimin hepsi sosyal medyada Selahattin Demirtaş fotoğrafı paylaşıyor” diyerek tweet attı ve gündem olmuştu. Avcı’nın açığa alındığı ve sürüldüğü iddia edilmişti. Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den dikkat çeken açıklama sonunda geldi.
Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada çalışan 4 işçi hakkında akılalmaz iddialar gündeme geldi. Bağımsız Kocaeli haber sitesinin aktardığına göre, gece vardiyasında çalışan 4 işçinin grup seks yaparken yakalandıkları iddia edildi.
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