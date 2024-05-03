3 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
3 Mayıs'a Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Gezdiği, giydiği her şey oynadığı her rol eleştiri malzemesi olan Hande Erçel, son pozları ile sosyal medyayı yine salladı. Erçel'in son pozlarını beğenen kadar eleştiren de oldu.
Alina Boz'un sabah yaptığı "beni artık ne olur tek çekmeyin, benim bir kocam var. Onunla çekerseniz sevinirim." çıkışından sonra Umut Evirgen'den gelen "karım da karım" paylaşımı cringe komasına soktu!
Sabahın Sultanı Seda Sayan isimli programın sunuculuğunu üstlenen Seda Sayan'ı bir vatandaş CİMER'e şikayet etti!
Kızılcık Şerbeti dizisinin adından söz ettiren oyucuları Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör arasında yaşandığı iddia edilen öpüşme krizi gündeme bomba gibi düşmüştü. Krizi çözüp aralarındaki buzları erittikleri konuşulan oyuncu ikili geçtiğimiz akşam Mert Demir konserinde görüntülendi. Aşkın yeniden başladığı haberi alıp başını yürüyünce Sıla Türkoğlu'ndan açıklama geldi!
Acun Ilıcalı aldığı acı haberle sarsıldı. Ünlü yapımcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla amcası Gürbüz Ilıcalı'yı kaybedettiğini duyurdu.
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Uzun süredir magazin manşetlerinin değişmez isimleri arasında yer alan Serenay Sarıkaya ile Mert Demir çifti geçtiğimiz akşam beraberdi. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ikiliyi görüntülenmek isteyen muhabirler mekandan çıkan bir kişi tarafından darp edildi. Yaşanan korkutucu anlardan sonra özür mesajı geldi.
Geçtiğimiz günlerde Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanması olayında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın davası gerçekleştirilmiş ve ünlü fenomenin tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Dilan Polat'ın mahkemeden sonra kendine zarar verdiği iddiaları gündemi sallarken gazeteci Emrullah Erdinç, konuya son noktayı koydu.
Yıldız Tilbe'nin TEM bağlantısı yolunda, polis memuru idaresindeki sivil araca çarpıp kaçtığı söylenmişti. Yıldız Tilbe'nin menajerinden kazaya dair ilk açıklama geldi.
2023 yılının son ayında nikah masasına oturan Alina Boz ve Umut Evirgen çiftinin evliliği üzerinde kara bulutlar dolaştığı hatta ikilinin boşanacağı iddiaları dolaşıyor. Sosyal medyadaki bu haberlerin ardından ilk kez açıklama yapan Umut Evirgen iddialara sert tepki gösterdi. Eşi Alina Boz'dan gelen kocam da kocam çıkışı ise epey güldürdü.
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın güzellik merkezininin kurşunlanmasında azmettirici olmakla suçlanan Dilan Polat'ın tutukluluğunun devam etmesi kararı alınmıştı. Alınan karar sonrası dayanamayıp sinir krizi geçirdiği ve intihara kalkıştığı iddia edildi. Dilan'ın intihar ettiği iddiasına çok sert çıkan şarkıcı Hatice "tribünlere oynuyor" dedi!
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