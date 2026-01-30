Temizlik Takıntısı Olanlar Okumasın... Her Gün Dokunduğumuz Şeylerin Aslında Ne Kadar Kirli Olduğunun 6 Kanıtı
Yaşam alanımız olan yerlerde, özellikle evimizde, dokunulmadık yer bırakmıyoruz neredeyse. Dışarıdan gelir gelmez kendimizi baştan aşağı dezenfekte etmiyorsak eve muhakkak davetsiz misafirler getiriyoruz. Kapı kolu, tezgah araları, ocak kenarı, dolaplar ve daha bir sürü yer... Sandığınız kadar temiz değil ve temizlemesi de oldukça zahmetli.
Biraz bu noktalara değinelim!
1. En temel ihtiyacımız olan şeyin üzerinden, yemek masasından başlamalıyız!
2. Banyodaki kireçler canımızı çok sıkıyor değil mi?
3. Kim temiz görünen ama kirli bir ocakta yemek pişirmek ister ki?
4. Mutfak ne kadar da temiz duruyor... Siz öyle sanın.
5. Herkesin dokunduğu kapı kolları ve ışık düğmeleri... Düşününce o kadar da iç açıcı gelmiyor insana.
6. Bu alanların aile bireyleri ile beraber temizlenmesi temizlik süreni azaltır. Ama...
