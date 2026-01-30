onedio
Temizlik Takıntısı Olanlar Okumasın... Her Gün Dokunduğumuz Şeylerin Aslında Ne Kadar Kirli Olduğunun 6 Kanıtı

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
30.01.2026 - 17:23

Yaşam alanımız olan yerlerde, özellikle evimizde, dokunulmadık yer bırakmıyoruz neredeyse. Dışarıdan gelir gelmez kendimizi baştan aşağı dezenfekte etmiyorsak eve muhakkak davetsiz misafirler getiriyoruz. Kapı kolu, tezgah araları, ocak kenarı, dolaplar ve daha bir sürü yer... Sandığınız kadar temiz değil ve temizlemesi de oldukça zahmetli.

Biraz bu noktalara değinelim!

1. En temel ihtiyacımız olan şeyin üzerinden, yemek masasından başlamalıyız!

'Yapanın eline sağlık.' deyip masadan kalktıktan sonra hemen masayı toplayıp temizliyor muyuz? Dürüst olalım ya... Sohbetler ve çatal - bıçak sesleri karışınca epey keyifli oluyor ama konu temizliğine gelince herkes sus pus... Masayı toplarken şöyle şıp diye temizleyebilsek daha keyifli olacak aslında.

2. Banyodaki kireçler canımızı çok sıkıyor değil mi?

Temel ihtiyacımız olan kişisel temizliğimizi karşıladığımız banyo zaten temiz diye düşünsek bile banyodaki musluklar ve bataryalar aslında pek de temiz değil. Suyun bıraktığı kireç kalıntıları sadece gözümüzle gördüğümüz değil, aynı zamanda görmediğimiz kirlerle dolup taşıyor. Şöyle tek hamlede temizleyebilseydik fena olmaz mıydı...

3. Kim temiz görünen ama kirli bir ocakta yemek pişirmek ister ki?

Ocağın temiz olduğunu düşünerek yemek yapıyoruz ama gerçekte ne kadar hijyenik olduğu çoğu zaman tartışmalı. Çok da temiz olmayan bir yüzeyde yemek yapmak kulağa hiç hoş gelmiyor doğrusu. Yağ kalıntılarının cirit attığı ocaklar ve tezgahlar, yemek yapma hevesini de biraz kaçırabiliyor. Keşke temizlik süresi kısalsa da biz de gönül rahatlığıyla mutfağa girsek!

4. Mutfak ne kadar da temiz duruyor... Siz öyle sanın.

Ocakta yemek yaptıktan sonra yemeğin buharlaşan suyu, sıçrayan yağlar ve özellikle koku, bu mutfaktaki eşyalarda gizlice saklanıyor. Biz ne kadar dikkat etsek de kirleniyor. Yemek yaptıktan sonra yemek kokusu yerine böyle meyve kokuları olsa süper olurdu. Greyfurt gibi. 🤭

5. Herkesin dokunduğu kapı kolları ve ışık düğmeleri... Düşününce o kadar da iç açıcı gelmiyor insana.

Eve girerken, odadan çıkarken, tuvalete giderken... Günde kaç kere dokunduğumuzu sayamayız bile. Sadece bizim değil, aynı zamanda eve gelen misafirin ve kargocunun bile parmak izi orada kalıyor. En sık atlanan ama en kritik noktalardan biri. Evden çıkıp bir de bu kiri kendinle beraber götürdüğünü düşün...

6. Bu alanların aile bireyleri ile beraber temizlenmesi temizlik süreni azaltır. Ama...

Kullandığın ürünler ne kadar güçlü? Yerleri temizlemek için çok efor sarf ettiğin ama yine de içine sinmeyen günleri düşün. Aile bireyleriyle birlikte temizlik yapmak temizlik süreni kısaltır ama  ne kadar temiz olduğu tartışılır. Şöyle en pratiğinden bir temizlik yapılsa da herkes derin bir nefes alsa!

Ev temizliğini Sleepy'e devret!

Salondaki, banyodaki, mutfaktaki ve hatta yerdeki kirleri Sleepy ile hızlı ve zahmetsiz bir şekilde temizleyebilirsin! 'Pin to Clean' teknolojisiyle kir ve tozu içine hapsediyor ve ardında toz bırakmıyor. Güçlendirilmiş doğal içerikli formülüyle de buğulanmayı önlüyor ve ardında iz bırakmıyor. Daha temiz bir yaşam alanı demek daha verimli ve keyifli bir hayat demek. Sleepy'nin çanta boyu olanı da epey pratik. Üstelik onunla gittiğin her yer beyaz sabun gibi kokar.

Kirlere elveda demek için buraya tıklaman yeterli!

Temizliği pratik ve zahmetsiz hale getirmek istiyorsan Vazgeçemezsin Sleepy'den!

Sleepy Easy Clean'den kim vazgeçebilir ki?

