Tembel miyiz? Temizlik Yapmayı Neden Erteleriz?
Tembel miyiz? Temizlik Yapmayı Neden Erteleriz?
Hepimizin en az bir kez temizlik yapmayı ertelediği bir an olmuştur. O anda aklımıza gelen “Sonra yaparım” cümlesi, çoğu zaman tembelliğimizin arkasına sığındığımız bir bahane. Ama işin aslı, temizlik yapmak gibi basit bir görevi sürekli ertelemenin arkasında birçok farklı sebep var.
Neden temizlik konusunda bu kadar ertelemeci olduğumuzu hiç düşündünüz mü? İşte, temizliği sürekli ertelememizin nedenlerini birlikte inceleyelim!
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Birincisi, zamanım yok bahanesi. Evet, en klasik olan bu!
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Sonra bir de şu var: Temizlik gözümüzde büyüyor.
Bir başka sebep de: Rahatlığımızdan vazgeçememek.
Bu arada, enerji eksikliği de işin büyük bir parçası.
Gelelim diğer bir nedene: Temizliğin hemen acil görünmemesi.
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