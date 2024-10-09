Tembel miyiz? Temizlik Yapmayı Neden Erteleriz?

Hepimizin en az bir kez temizlik yapmayı ertelediği bir an olmuştur. O anda aklımıza gelen “Sonra yaparım” cümlesi, çoğu zaman tembelliğimizin arkasına sığındığımız bir bahane. Ama işin aslı, temizlik yapmak gibi basit bir görevi sürekli ertelemenin arkasında birçok farklı sebep var.

Neden temizlik konusunda bu kadar ertelemeci olduğumuzu hiç düşündünüz mü? İşte, temizliği sürekli ertelememizin nedenlerini birlikte inceleyelim!