Teknosa’da SharkNinja Markasıyla Güçlü ve Etkili Temizlik!

Ergonomik tasarımı ile kullanıcı dostu bir yapıya sahip olan Shark, özellikle dar alanlara ve mobilya altlarına rahatlıkla ulaşılabilen modeller sunar. Sunduğu geniş aksesuar seçenekleri ile temizlik işlerinde pratiklik sağlar. Farklı başlıklar ve aparatlar sayesinde koltuk araları, duvar dipleri gibi ulaşılması zor alanlarda bile etkili temizlik sağlayabilirsin. Yenilikçi tasarım anlayışıyla öne çıkan Shark, evinde adeta devrim yaratır.

Evinin her köşesinde temizlik yaparken Shark’ın akıllı özellikleri sayesinde iş yükünü hafifletmen mümkün. Özel tasarım fırça ve başlık sistemleri sayesinde farklı zemin türlerinde üstün bir temizlik sağlayabilirsin. Elektrikli süpürgelerinde Anti-Tangle (saç dolaşmama) teknolojisini kullanan marka saç ve tüylerin başlıklara dolaşmasını engeller. Özellikle evcil hayvan sahipleri için büyük bir avantaj olan bu özellik cihazın performansını da her an en yüksek seviyede tutar.

Shark çift batarya seçeneği sunan modelleri sayesinde uzun süreli kesintisiz temizlik sunar. Ev temizlerken sürekli şarj etme ihtiyacını azaltan bu özelliği sayesinde 120 dakikaya kadar aralıksız kullanılabilir. Geniş alanlarda temizlik yaparken zaman kazandırmasının yanı sıra LED ışıklı başlıkları ile karanlık ve zor görülen köşelerde bile toz zerrelerini fark etmen sağlar. Böylelikle hem hızlı hem de eksiksiz bir temizlik imkanı sunarak evini her zaman hijyenik tutar.