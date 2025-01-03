Şam Fıstığı Geliyor! Ticaret Bakanlığı, Antep Fıstığını Suriye’den İthal Etmeye Başlıyor
Şam Fıstığı Geliyor! Ticaret Bakanlığı, Antep Fıstığını Suriye’den İthal Etmeye Başlıyor
Kaynak: https://www.cnbce.com/haberler/antep-...
Özellikle Dubai çikolatasıyla birlikte artan talep Antep fıstığı fiyatlarını da hareketlendirdi. Baklavacılık sektörü temsilcileri, fiyat artışını durdurmak için Suriye'den fıstık ithalatının yapılmasını talep etti. Ticaret Bakanlığı da Antep fıstığı fiyatlarının artması üzerine Suriye'den ithalatın önünü açmak için çalışmalara başladı.
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Antep fıstığının fiyatlarındaki hareketlilik ve gelen talep üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti.
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CNBC-e’de yer alan habere göre; Suriye'deki gelişmeleri değerlendiren Bakanlık, komşu ülkeden Antep fıstığı ithalatının önünü açmak için çalışmalara başladı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye 2021 yılında 2 milyon 561 bin dolarlık Antep fıstığı ithal ederken bu rakam geçen yıl 3 milyon 357 bin dolara çıktı. Söz konusu dönemde ithal edilen Antep fıstığı miktarı 255,4 tondan yaklaşık 301,4 tona yükseldi.
2021'de 75 milyon 486 bin dolar olan ihracat miktarı 2024'te 94 milyon 26 bin dolara ulaştı. İhracat miktarı ise 10 bin 176 tondan 8 bin 828 tona geriledi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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