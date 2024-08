Seni korkutan duygu endişe... Endişe, senin için derin ve sürekli bir rahatsızlık kaynağı olabilir. Bu duygu, genellikle bilinmeyenle veya gelecekle ilgili belirsizliklerle başa çıkmanın zorluğunu ifade eder. Endişe, günlük yaşamında seni sürekli olarak etkileyebilir ve her an her şeyin kötüye gitme ihtimali seni korkutabilir. İçsel olarak, bu duygunun seni nasıl etkilediğini ve zihninde nasıl bir boşluk yarattığını sıkça fark etmiş olabilirsin. Endişe, belki de seni en çok rahatsız eden duygulardan biri çünkü bu duygu, genellikle kendini kontrol edememe ve geleceğe dair kaygılar taşıma hissini beraberinde getirir. Günlük yaşamındaki küçük detaylar bile seni büyük ölçüde endişelendirebilir. İş yerinde veya kişisel yaşamında herhangi bir aksaklık, seni derinden etkileyebilir ve seni sürekli olarak kaygı içinde tutabilir. Bu duygunun seni korkutmasının nedeni, endişenin genellikle bilinmeyene dair belirsizliklerle ilgili olmasıdır. Gelecek hakkında tahminlerde bulunmakta zorlanabilir ve her an kötü bir şeyler olmasından korkabilirsin. Endişe, belirsizliğe karşı verdiğin bir tepki olabilir ve bu da seni sürekli olarak tetikte ve huzursuz hissettirebilir.