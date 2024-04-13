Tatil Tercihine Göre Hangi Gezegensin?
Tatil Tercihine Göre Hangi Gezegensin?
Tatil yapmayı kim sevmez ki? Üstelik tatil rotanız, tatil anlayışınız ve tarzınız sizin hakkınızda çok fazla şeyi ele verir. Bakalım, siz nasıl bir tatil tercih ediyorsunuz. Verdiğiniz yanıtlar, Güneş siteminideki yerinizi belirleyecek. Acaba, yatil tercihinize göre hangi gezegensiniz? Gelin, öğrenelim!
Hazırsanız, test başlıyor...
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1. Tatil yolculuğu diyince gözünde canlanan ulaşım aracı hangisi?
2. Peki yaz tatilini mi tercih edersin, yoksa kış tatilini mi?
3. Şimdi de bir tatil kombini seç!
4. Merak ediyoruz, tatil çantanın olmazsa olmazı nedir?
5. Bir de valiz seç de yola koyulalım...
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6. Yolculukta sana eşlik edecek müziği belirlemenin tam zamanı!
7. Artık eğlence zamanı: Hadi bir tatil aktivitesi seç!
8. Son olarak nereye gidiyoruz? Görmeyi en çok istediğin ülke hangisi?
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