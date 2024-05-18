Tasarım Nedir?

Anlama

Görüldüğü üzere ilk aşama “Anlama” aşamasıdır. İnsan tam olarak anlayamadığı bir şeyi ya da bir sorunu doğru olarak hissedemez. Hissedemediği bir konuyu da dolayısıyla zihninde resmedemez. Tasarım sürecinin en değerli kısmı işte tam da burada başlar.

Zihin daha konuyu anlarken kıvılcımlar çıkararak keşif sürecine kendisini hazırlar. Doğru çalışan bir anlama süreci keşif sürecini de ciddi oranda etkileyerek, çıkacak olan ürünü besler. Bu süreç birbirine sonsuz bir döngü ile bağlıdır. Dolayısıyla anlamak aslında işin en başı iken aynı zamanda son noktadaki üretim sürecini de doğrudan etkiler.

Tam olarak anlayamadığımız bir probleme ya da konuya çözüm üretemeyiz. Anlama süreci ortada bir problem var ise bunun temellerini ve sebeplerini ele alarak, ortaya çıkacak olan çözüme katkı sağlar. Anlama süreci ne kadar verimli olursa, çıkacak ürün kalitesi de bir o kadar artar.

Anlama sürecinin ilk aşaması hissetmektir. Kişi öncelikle problemi hisseder. Problem o kişide doğru duyguları uyarır ve sonucunda hissedilen eksiklik ya da farklılık kişinin anlama sürecini hızlandırır. Anlama süreci kendi içerisinde sadece zihinle değil aslında eş zamanlı olarak kalp ile olmalıdır. Doğru anlamak sadece zihinle yapılan bir eylem değildir.

Çevremizdeki yanlış anlamalara bir bakın. Sadece görmek, bilmek ya da fark etmek problem çözümü için yeterli midir? Tabii ki değil. Bilgi, duygu ve deneyimlerle beslendiğinde doğru sonucu ve doğru etkiyi yaratır. İnsan odaklı anlama ancak insani değerler ile beslenirse gerçekleşir. Bir konuyu doğru anlayabilmek için sadece araştırmak, konu ile ilgili bilgilere erişmek yetmeyecektir. Farklı kişilerden farklı bilgi, deneyim ve duyguları dinlemek, onlarla empati kurup o hissiyata ulaşabilmek anlama sürecini kusursuzlaştırır.