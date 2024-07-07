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Tarot Falına Göre 8 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 8 Temmuz Pazartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
07.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 8 Temmuz Pazartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün ev işlerine önem göstereceğin bir gün olacak diyebilirim. Evin tasarımıyla ilgili değişiklikler yapmak isteyebilir ya da köklü bir temizlik yapabilirsin. Bunun nedenini ise son zamanlarda hayatından fazlasıyla sıkılmana bağlıyorum. Sonuçlar güzel olacak ama benden söylemesi. Benimle de paylaşmak istersen, bir tık uzağındayım :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme giriyorsun sevgili okurum. Emeklerinin karşılığını alacaksın. Bol şans dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün maddi ve manevi konularda biraz daha rahat hissedeceğin bir gün olacak diyebilirim. Bir süredir kendini maddi anlamda oldukça kötü hissetmişsin ancak bugünle birlikte bu durumu tersine çevirecek haberler alacaksın. Bu haberler sonucunda bazı adımlar atman gerekebilir. Endişeye kapılma lütfen olur mu? Her şey olacağına varır sonuçta :) Bununla birlikte, aslında çok büyük bir şey değilmiş gibi gözüken bir isteğini yerine getirerek kuş gibi hafiflediğini göreceksin. Oh be! Ben buradan rahatladım. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmeli ve bol su içmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün, arkandan gizli kapaklı yapılan birkaç şey kulağına gelecek ve buna biraz sinirleneceksin gibi geldi bana. Durumları iyi değerlendirmen ve sakin kalman gerektiğini hatırlatmak isterim. Hepimiz bu tarz durumlarla baş başa kalabiliyoruz. Ben şimdiden uyarmak istedim sadece. Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanacak. Beni de haberdar etmeyi unutma olur mu? Bu kişinin isminde de 'F' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, içindekileri tek tek kusarken bulduğun bir gün olacak diyebilirim. Zaten çok uzun zamandır böyle bir patlamaya ihtiyacın varmış ancak iletişime geçtiğin kişilerden çekiniyormuşsun. Buna gerek olmadığını anlayacaksın :) Bununla birlikte, yakın zamanda eline bir miktar para geçeceğini görüyorum ancak bu parayı dikkatli bir şekilde harcamanı öneriyorum. Sonrasında pişman olma olasılığın yüksek çünkü. Kendine de bütçe planı oluşturmalısın. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini esirgememen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule"

Bugün, gelecek hedeflerinle ilgili öz güveninin tavan yapacağı bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Kafanda kurduğun hedefler artık sana o kadar da uzak gelmiyor sevgili okurum. Güzel günler seni bekliyor, buna emin olabilirsin :) Bununla birlikte, uzun süredir yerine getirmek istediğin bir şey için yavaş yavaş harekete geçtiğini görüyorum. Adımlarını özgürce at olur mu? Bu süreçte sevdiklerinden o kadar güzel destek göreceksin ki. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün, toparlamak istediğin işlerle ilgili yoğun bir sürece girebilirsin gibi geldi bana. Zaten yavaş yavaş kendini tam anlamıyla sorumluluklarına verme ve geleceğine odaklanma düşüncesine adapte etmişsin. Seni tebrik etmek istiyorum. her şey gönlüne göre olsun! Bununla beraber, kariyerinde de birtakım gelişmeler yaşayacaksın. Terfi durumları söz konusu olabilir. Ayrıca, yakında güzel haberler alacağının müjdesini vermem gerekiyor. Bakalım neler yaşanacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Artık hayatınla ilgili köklü değişiklikler yapmak istiyorsun. Yani bunu nasıl ifade etmem gerektiğini tam olarak bilemiyorum ancak en basit tabirle hayatından sıkıldığını söyleyebilirim. E yenilik katmaya ne dersin o zaman? :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın. Ayrıca, yakında bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu değişim sana o kadar iyi gelecek ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün kariyerin konusunda övgüler alacağın işlere imza atabileceğin bir gün yaşayacaksın diyebilirim. Kendini bu konuda biraz yorgun hissetsen de gün içinde alacağın iltifatlar sayesinde bu yorgunluğu unutacaksın resmen. Oh be! Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Bununla beraber, giyiminde birtakım değişimlere gideceksin. Sana çok yakışacağına emin olabilirsin. Genelde değişime kapalı biriymişsin. Fakat, artık böyle olmayacak sanırsam :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, girmek istemediğin bir tartışmanın ortasında kendini bulman an meselesi olabilir. Bu nedenle, olaylara karşı tarafsız durman gerektiğini hatırlatmak isterim. Politik olmalısın :) Bununla beraber, geleceğin ile ilgili yapacağın bir konuşmayla birlikte yüzüne tokat gibi çarpan gerçeklerden dolayı derin düşüncelere dalabilirsin. Üstesinden geleceğini biliyorum ben zaten. Ayrıca, yakın zamanda da aşk hayatında bazı durumlar yaşanacak. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi yaşayacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Senin yüzüne gülen ama sürekli arkandan lafını yapan bir insan var gibi geldi bana. Bu insan, sana çok iyi davranmaya çalışsa da yakın zamanda girdiğiniz diyalogla birlikte asıl karakterini anlayacaksın. Geç olsun güç olmasın değil mi? Bence onu hayatından tamamen çıkarman gerekiyor. Bununla birlikte, isminde 'M' harfi olan birinin senden uzun zamandır etkilendiğini görüyorum. Bence ona bir şans vermelisin. Ön yargılarından kurtul ve akışa bırak kendini :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün, bir arkadaşının senden yardım isteyebileceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bu konuda, nasılsa yakın arkadaşım diyerek kendi içinde sorgulama yapmıyorsun. Ancak bence yapmalısın. Çok iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Bunları söylediğim için de bana kızma olur mu? Dışardan bir göz olarak sana bunları söylemem gerekiyor. Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun bu sıkıntılı süreç de artık sona eriyor diyebilirim. Eline bir miktar para geçecek ve rahata ereceksin. Biraz sabır sadece :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, alacağın bir karar ile ilgili olarak ailenle ters düşebilirsin gibi geldi bana. Bu konuda, tepki vermeden önce onların söylediklerine de kulak vermeni öneriyorum. Senin iyiliğini düşündüklerine emin olabilirsin. Bununla birlikte, her geçen gün biraz daha bağlandığın biri var diyebilirim. Bu insan ile aranızdaki iletişim gittikçe de kuvvetleniyor. İsminde 'K' harfi var. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de seninle bir konuşma yapacağını görüyorum. Bu konuşma sonucunda biraz kırgınlıklar yaşanabilir. Bu süreçte cümlelerini iyi seçmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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