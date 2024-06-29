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Tarot Falına Göre 30 Haziran Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 30 Haziran Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 30 Haziran Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Geçtiğimiz günlerde, omuzlarındaki yükler yüzünden günlük hayatındaki bazı noktaları kaçırmışsın gibi geldi bana. Ancak bugünden itibaren, bu şekilde kendini etkilediğini anlayacaksın. Önemli olan adım atmak :) Bununla birlikte, ailende gergin bir atmosferin hakim olduğunu söylemek istiyorum sevgili okurum. Bu konuda ortamı sakinleştirebilme görevi tabii ki sana düşüyor. Başaracağına inancım tam! Senin de biraz sabırlı olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bundan bir süre önce; arkadaşlığıyla gönlünü kazanmış o kişiyle, aslında ortada hiçbir sebep yokken konuşmamaya başlamışsın ve uzun bir süre boyunca da bu durumu birbirinize sormaya çekinmişsiniz. Neden çekindiğinizi idrak edemedim açıkçası. Bence ilk adımı sen at ve problemin olup olmadığını sor. En azından içinde kalmaz. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana sürprizi olacağını görüyorum. Beklemede kal! Sonucunda o kadar mutlu olacaksın ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, çok yakın bir arkadaşın olmasına rağmen sürekli tartıştığın yakın arkadaşınla tekrar ufak bir sorun yaşayabilirsin. Bana soracak olursan eğer, sizin arkadaşlığınızı ayakta tutan şeylerden bir tanesi de bu tatlı kavgalar. Bence bunu bir düşünün siz. Alışın bunlara :) Bununla birlikte, sonrasında daha rahat etmen açısından günlük hayatındaki sorumluluklar konusunda da biraz daha çaba göstermeni rica ediyorum. Aksi takdirde sonrasında daha çok zorlanacaksın. Ben senin iyiliğini düşünüyorum. Lütfen bana kızma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Aman bu ne salmışlık böyle sevgili okurum! Artık senin kimseye tahammülün kalmamış gibi geldi bana. Ne aranın bozuk olduğu kişilere karşı bir adım atasın var ne de yeni ilişki ve arkadaşlıklar kurmaya. Bence bu süreçte tüm bunları bir kenara bırakmalı ve kendine odaklanmalısın. Bu kadar düşünmene bence gerek yok :) Bununla beraber, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su tüketmeyi ihmal etme olur mu? Havalar da bu kadar güzelken bence yürüyüş yapmalısın. Sana faydası olacaktır! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süre önce, arkadaşın olarak gördüğün birisiyle aranızdaki ilişkinin boyutu değişmeye başlamış diyebilirim. Ancak bu süreçteki zamanlamanız ilişki için uygun olmadığı için yaşadıklarınızı tam olarak adlandıramamışsınız sevgili okurum. Bugünden itibaren her şeyin daha farklı olacağını söyleyebilirim. Bununla beraber, maddi açıdan da rahata ereceğini söylemem gerekiyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Oh be! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Yakın zamanda çok mutlu olacağın bir haber alacaksın ve hayatına bazı değişiklikler katacaksın diyebilirim. Bu haber, modunu direkt olarak değiştirecek ve kendine gelmeni sağlayacak. İşte şimdi başlıyoruz! :) Bununla beraber, aşk hayatında da yakın zamanda birtakım değişiklikler olacağını söyleyebilirim sevgili okurum. İsminde 'M' harfi olan bir kişi seninle konuşmak için gün sayıyor! Bence ona şans vermelisin. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Değer verdiğin bir insanın sana olan sevgisini sorguladığın bir dönemden geçmişsin. Aslında bu konuyu bir kenara bıraktığını düşünmüşsün ancak attığın her adımda karşına çıkmış diyebilirim. Bana soracak olursan, bu şekilde kendini hırpalamaktan ziyade o kişiyle iletişime geçerek düşüncelerini paylaşabilirsin. Kendini daha rahatlamış hissedeceksin :) Bununla beraber, kariyerinde önüne birtakım engeller çıkabilir gibi geldi bana. Adımlarını dikkatli atman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Ay bu nasıl bir yorgunluk böyle sevgili okurum? Bu aralar o kadar çok yoğunsun ki, gerek ev içinde gerek iş hayatında yerine getirmen gereken birçok şey var gibi geldi bana. Her şeyi planlayarak yapmaya çalıştığın halde bazı şeyleri tam anlamıyla yetiştiremiyorsun. Gelecek ay sonu ile beraber kendini çok daha rahat hissedeceksin. Biraz daha dişini sıkman gerekiyor :) Bununla beraber, birtakım ev değiştirme konuları söz konusu olabilir. Bu değişime hazırlıklı olmalısın. Sana o kadar iyi gelecek ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Kendi doğrularına göre yaşadığın hayattan dolayı, çevrende senden farklı düşünen kişilerden olumsuz tepkiler görüyorsun gibi geldi bana. Ancak seni anlayan birçok arkadaşının olduğunu da hatırlatmak istiyorum sevgili okurum. Başkalarının düşüncelerine göre hareket etmemelisin. Bununla beraber, aşk hayatın biraz durgun gibi. Fakat, yakın zamanda bazı gelişmeler yaşanacak. Kendini akışa bırakmanı istiyorum. Her şey gönlüne göre olsun! :) Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir harcamalarının azalmasından dolayı eline bir miktar para geçmiş gibi görüyorum. Bana soracak olursan, elindeki bu parayı değerlendirmek adına uzun süredir istediğin bir eşyayı alabilirsin. Son karar yine senin. Saygım sonsuz :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme gireceğini söyleyebilirim. Bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor. Ayrıca, bugünden itibaren motivasyonunu yüksek tutarak ilerlemelisin. Kalbinden geçenlerin kolaylıkla olacağı bir döneme giriyorsun. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, etrafındaki kişilerle girdiğin diyaloglarda yanlış anlaşılmaların fazlasıyla yaşanabileceği konusunda uyarımı yaparak falıma başlamak istiyorum. Ufak tartışmaların kolayca çözülebileceği süreçte, fevri çıkışlar yapmaman gerekiyor. Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi gelecek ayın ortaları itibariyle yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar diliyorum sevgili okurum. Ayrıca, arkadaşlarından biri de arkandan konuşuyor. Bu kişiyi hayatından çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin kart; "Baş Rahibe"

Genel olarak çok sevimli ve sakin bir aileye sahip olmana rağmen gün içinde bazı sorunlar yaşayabileceğinizi görüyorum. Bu konuda huzurunuzun kaçmaması için temkinli olmanda fayda var. Bu tarz şeyler yaşamak çok normal. Bu sebeple canını sıkma olur mu? Bununla birlikte, yakında bir taşınma durumu söz konusu olabilir. Bunun sana çok iyi geleceğini görüyorum. Sakın endişe etme olur mu? Bu değişim sayesinde hayatının aşkını bulman da an meselesi zaten :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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