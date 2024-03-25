Tarot Falına Göre 26 Mart Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zamanında sen ne kadar haklı olduğunu bilsen de, seni haksız yere kıran o insan artık doğruları görebiliyor ama sana yaklaşamıyor. Yakın bir zamanda o insandan bir af gelebilir. Bana soracak olursan, onu affetmelisin. Her insan hata yapar sonuçta değil mi? Tabii ki eski samimiyetinde de olmaman gerekiyor. Demeye çalıştığım bu değildi :) Bununla birlikte, sevdiğin insan ile gereksiz bir tartışma içine girebilir ve bu nedenle de bir soğukluk yaşayabilirsin. Biraz daha dikkatli olmalısınız bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️