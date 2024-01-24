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Tarot Falına Göre 25 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 25 Ocak Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 25 Ocak Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin kart; "Budala"

Seçtiğin kart; "Budala"

Sana karşı duygularını açmaktan çekinen bir kişi en sonunda tüm cesaretini topluyor ve seninle konuşuyor. Bugün bu durumla beraber tatlı heyecanlar yaşayabilirsin. Bazen mantık çerçevesinde hareket ediyorsun. Fakat bence şu an bunu yapmamalı ve kalbinin sesini dinlemelisin. Son kararı sana bırakıyorum tabii. Bu senin hayatın :) Bununla birlikte, akşam saatlerinde seni çok mutlu edecek bir haber alabilirsin. Bu haber, arkadaşından gelecek! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün oldukça yoğun bir sürece gireceğinin haberini vererek falımıza başlamak istiyorum. İş hayatın veya arkadaş ortamın olsun birtakım zorluklar yaşayarak fazlasıyla yorulabilirsin fakat senden pes etmemeni istiyorum. Aksi takdirde emeklerinin karşılığını alamayacaksın. Sen çok güçlü birisin ve bunu da halledeceğine inanıyorum. Bununla beraber, aşk hayatına da birtakım gelişmeler yaşanacak. Şimdiden mutluluklar! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, ailenle ilgili birtakım problemler yaşayacağını gördüğümü söyleyerek falımıza başlıyorum. Ailenin seni çok daralttığını düşünüyorsun ancak sonrasında aslında bunları iyiliğin için yaptıklarını anlayacaksın. Bu süreçte biraz sakinliğini koruman ve empati yapman gerektiğine inanıyorum. Bunları söylediğim için lütfen bana kızma olur mu? Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğini söylemeden edemeyeceğim. Başarılar diliyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Son zamanlarda çok sık rüya gördüğünü görüyorum ve rüyalarında da değişmeyen bir kişi var. Bu durum senin aklında merak duygusunu uyandırıyor diyebilirim. Belki de o kişiyi özlediğin için bu duyguları yaşıyor olabilirsin. Fakat, senden biraz onu düşünmeyi azaltmanı istiyorum. Kafanı ne kadar başka şeylerle meşgul edersen senin için o kadar iyi olacaktır sevgili okurum. Bu şekilde kendini olumsuz etkiliyormuşsun gibi geldi bana. Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, yakın bir arkadaşının yaşadığı üzücü olaylara karşı biraz daha dikkatli davranman gereken bir gün olacak diyebilirim. O şu an doğruları çok net göremediği bir dönemden geçiyor. Bunun bilincinde olmalısın. Dostlar bu günler içindir değil mi? Bununla birlikte, sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Yediklerine çok önem vermediğini görüyorum. Bu şekilde yapmamalı ve sağlıklı beslenmelisin. Aksi takdirde birtakım problemler yaşayabilirsin benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, gönül işleri konusunda dönüm noktası diyebileceğim bir gün yaşayacaksın ancak bu durumun olumlu ya da olumsuz olacağı konusunda bir şey söyleyemiyorum. Sakinliğini koruman gerekiyor. Gelişmeleri benimle paylaş olur mu? Bir tık uzağındayım nasıl olsa. Bununla beraber, maddi açıdan biraz sıkıntıda gibisin. Senden biraz daha sabırlı olmanı istiyorum. İnan bana, her şey yoluna girecek sevgili okurum. Şubat ayı itibari ile rahata ereceğini söylemem gerekiyor.  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Geçtiğimiz günlerde canını sıkan o kişiyle gün içinde aranı biraz daha düzeltebilirsin. Son zamanlarda her şeyi kafana takıyor ve kendini gereksiz yere üzüyorsun. Buna bence hiç gerek yok :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o aşkı yaşamana da baya bir az kaldı! Herkes senin ilişkine imrenecek resmen. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gidebilirsin. Bu değişimin giyim tarzın ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Son zamanların en keyifli günlerinden birini yaşayacaksın. Arkadaş çevrenle girdiğin uyum öylesine güzel ki, herkesin imreneceği türden :) Dilerim, uzun ömürlü olur sevgili okurum. Senin adına o kadar mutluyum ki. Bununla beraber, aşk hayatın konusunda biraz dertlisin gibi hissettim. Bu konunun da çözüleceğine inanıyorum. Senden sabırlı olmanı istiyorum. Her şeyin en güzeli bir gün seni bulacaktır. Bunu unutma olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Önümüzdeki günlerde uzun zamandır görmediğin o eski sevgilin ile karşılaşabilirsin. Yani bu zamanda bir de o eksikti demekten kendini alıkoyamayacaksın. Lütfen bu kişiden etkilenmeden kendi yoluna devam et. Geçmiş geçmişte kaldı ve sen ne olursa olsun kendi önüne bakmalısın. Bununla beraber, kariyerinde bazı yükselişler yaşayacaksın. Bir iş teklifi alacaksın. Bu teklif Mart 15'inden sonra gelecek. Bu tarihi not et :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Son zamanlarda sıkılan ve daralan ruhunun dinlenmeye ihtiyacı var. O yüzden bugün sadece kendine zaman ayıracaksın. Tek başına kahve içmeye çıkabilir veya evde film keyfi yapabilirsin. Bununla beraber, hiç beklemediğin bir yerden gelecek olan telefona da hazırlıklı olmanı öneriyorum. Bu telefon konuşmasının sonucunda çok mutlu olacaksın gibi hissettim. Ay o kadar heyecanlandım ki :) Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Önümüzdeki günlerde, uzun süredir fazlasıyla yorulduğun için kendini herkesten uzaklaştırmaya karar vereceksin. Bu süreçte, etrafında seni çekemeyen insanlara karşı kendini soyutlayacaksın ve çok da iyi yapacaksın. Biraz kafa dinlemek en iyisi :) Bununla birlikte, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı olabilir. Onu aramayı ihmal etme olur mu? Bu sayede aranızda olan bağ daha da kuvvetlenecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün gireceğin ortamda karşılaşacağın kişi tarafından önüne güzel bir fırsat çıkacak. Bana soracak olursan, hemen 'hayır' demeden önce bu fırsatı değerlendirerek geleceğine yatırım yapabilirsin. Bununla birlikte, bu hafta birtakım sağlık sorunları ile karşılaşabilirsin. Tedbiri elden bırakmamanda fayda var. Havalar soğudu ve herkes çok kolay hasta oluyor. Ayrıca, maddi açıdan da içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Oh be! Dünya varmış :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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