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Tarot Falına Göre 23 Mayıs Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 23 Mayıs Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
22.05.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 23 Mayıs Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Motivasyon konusunda bugün kendini pek bir geride hissediyorsun gibi geldi bana. Hiçbir şey yapmaya gücün yok sanki. Bu his öğlen saatlerinde yerini enerjik bir duygu durumuna bırakacak sevgili okurum. Bu süreç uzun sürmeyecek yani :) Canını sıkma olur mu? Bununla birlikte, bir süredir içinde bulunduğun o yalnızlık hissi de akıp gidiyor. Yeni insanlarla tanışabilir ve farklı enerji uyumları yaşayabilirsin. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriyorsun. Yediklerin konusunda biraz daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, arkadaş ortamın ile yapacağın bir görüşme sana iyi gelebilir. Bir süredir arkadaşlarınla vakit geçirememenin verdiği dalgınlıktan nihayet kurtuluyorsun. Siz beraber ne kadar eğleniyorsunuz öyle :) Bununla birlikte, sevdiğin insanla ufak bir tartışma yaşayabilir ve ufak bir triple de karşı karşıya kalabilirsin sevgili okurum. Bence alttan almalı ve cümlelerini biraz sakınmalısın. Gereksiz yükselmenin inan bana bir anlamı yok :) Ayrıca, ailenden birinin de sana bir konuda ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son zamanlarda kendine çok vakit ayıramamışsın gibi hissettim. Biraz kendinle vakit geçirmen gerekiyor. Ufak da olsa kendine bir şeyler almanın bile sana ne kadar iyi geleceğini göreceksin. Bununla birlikte, yakın çevrenden alacağın bir haber sana çok iyi gelecek diyebilirim. Sen çevrende olan insanların mutluluğu ile de mutlu olan birisin. Ayrıca, maddi açıdan da rahata ereceksin sevgili okurum. Yakın zamanda bir iş teklifi alacaksın. Bu teklifi iyi değerlendirmelisin benden söylemesi. Bakalım neler olacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bir süre önce bir arkadaşın ile aran bozulmuş. O insan bu konuda çok sıkıntı çekiyor ve seninle tekrar konuşmak istiyor. Böylece aranızdaki soğukluğu da ısıtmak istiyor gibi geldi bana. Bakalım neler yaşanacak? Bence uzatmanın da anlamı yok sevgili okurum :) Tabii ki son kararı sana bırakıyorum. Bununla birlikte, maddi olarak yaşadığın sıkıntıların senin planlarının önüne taş koyuyor. Bu konuda biraz daha çabalaman gerekiyor. Sonrasında rahata ereceksin zaten. Sen içini ferah tut olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün, bulunduğun ortamdan fazlasıyla sıkılarak yalnız kalmak isteyeceksin. Bu konuda biraz kafanı dinlemenin senin için çok iyi geleceğini söyleyebilirim. Kafanı böyle resetleyeceksin :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir dönem seni bekliyor. Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Sadece biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Ayrıca, kendinde de birtakım değişimlere gitmen mümkün. Bu değişimin sana iyi hissettireceğini söyleyebilirim. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Maddi konularda kendini çok geride hissediyorsun gibi geldi bana. Bu da sana içten içe dert ve sıkıntı veriyor. Yapmak istediklerini eline alabilmek için biraz daha çaba göstereceksin. Emeksiz bir şey olmaz sonuçta değil mi? :) Bununla birlikte, ailenden biri ile yakın zamanda ufak bir tartışmaya girebilirsin. Sakinliğini koruman gerekiyor sevgili okurum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, kendine özel bir alan yaratmak ve bu alanda vakit geçirmek için güzel bir gün olacak diyebilirim. Biraz daha kendine dönmen gereken bir gün olabilir. Gün sonunda kendini çok iyi hissedeceksin sevgili okurum. Oh be! :) Bununla birlikte, kariyerinde hiç beklemediğin bir fırsat ile karşı karşıya kalacaksın ve bir seçim yapmak zorunda olacaksın. Güvendiğin birine danışman gerekiyor benden söylemesi. Ayrıca, yakında taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu durumun seni endişeye düşüreceğini söyleyebilirim. Kendini rahatlatman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu dönem her şeyi içine atıyorsun. Biriyle konuşmak sana iyi gelebilir ancak kimseyle de konuşmak istemiyorsun sanki kabuğuna çekilmişsin. Bununla birlikte; biri gelse de beni şu karanlıktan alsa, beraber eğlensek, gülsek diye düşünüyorsun ya hani, işte o insan sana çok yakında. Senin adına çok mutluyum sevgili okurum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi ihmal etme lütfen. Birtakım baş ağrıları yaşaman mümkün. Gürültülü ortamlardan da uzak dursan iyi edersin :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Kendinle ilgili kafana taktığın bazı konuları bugünle beraber çözeceksin. Sağlık konusunda kendini son zamanlarda çok boşlamışsın ve bazı kontrollerini ertelemişsin. Bu konuyu ihmal etmemen gerekiyor. Bununla birlikte, ailene son zamanlarda pek fazla vakit ayıramıyorsun. Buna artık 'dur' demen gerekiyor sevgili okurum. Onlar seni çok özlemiş. Lütfen onları daha fazla ihmal etme olur mu?  Ayrıca, aşk hayatında da gelişmeler olacak. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Kendini uzun zamandır biraz depresif hissettiğini görüyorum ancak bu his bugünle beraber daha iyi bir yola girecek gibi görünüyor. Her şeyin bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben. Her şey gelip geçici :) Bununla birlikte, yakın zamanda kendinle ilgili birtakım değişiklilere gideceksin. Bu değişimin sana iyi geleceğini düşünüyorum. Sen de lütfen endişeye kapılma bu konuda. Ayrıca, maddi açıdan da yakın zamanda rahata ereceksin. Kendine bütçe planı oluşturman bu süreçte sana fayda sağlayacaktır. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, arkadaş ortamında yaşanabilecek bir gerginlik seni de üzebilir. Bu nedenle bu gibi tartışmalardan tamamen uzak durman gereken bir gün olmasını diliyorum. Aman dikkat! Bununla birlikte, sevdiğin insanın kalbinde senin yerin her geçen gün biraz daha artıyor ve sen de bugünle beraber bunun farkına varmaya başlıyorsun. Mutluluklar diliyorum. Ayrıca, arkadaşlarından birinin arkandan konuştuğunu söyleyebilirim. Bu kişiye dikkat etmeli ve hayatından çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Senin yüzüne gülen ama sürekli yanlışını arayan birisi sana son dönemlerde daha yakın davranıyor. Bu kişiye dikkat etmelisin. Bu kişinin isminde 'R' harfi olduğunu söylemeliyim. Bununla birlikte, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Onları biraz ihmal etmişsin maalesef. Bunları söylediğim için bana kızma olur mu? Ayrıca, aşk hayatında da diğer ayın sonuna doğru bazı gelişmeler yaşanacak. Beklemede kal! Meraktayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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