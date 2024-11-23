Ünlü Kebapçı ‘Bedri Usta’nın Acı Günü: Kardeşi 20’nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
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Ünlü Kebapçı ‘Bedri Usta’nın Acı Günü: Kardeşi 20’nci Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Türkiye’de kebap denince akla gelen isimlerden biri olan ve “Bedri Usta” ismiyle restoranları bulunan Bedrettin Aydoğdu’nun kardeşi Orhan Aydoğdu, yaşadığı rezidansın 20’nci katından düşerek vefat etti. Olay yerine gelen Bedrettin Aydoğdu’nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü.
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Olay, Ataşehir'de Barbaros Mahallesi'nde bulunan bir rezidansta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre adının Orhan Aydoğdu olduğu öğrenilen şahıs, rezidansın 20'nci katındaki daireden zemine düştü. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Orhan Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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Hayatını kaybeden şahsın ailesi ve yakınları olay yerine geldi. Olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.
Olay yerinden ilk görüntüler 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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