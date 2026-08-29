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Gelmiş Geçmiş En Derin Miley Cyrus Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Gelmiş Geçmiş En Derin Miley Cyrus Şarkısını Seçiyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
29.08.2026 - 23:46
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Miley Cyrus hem sesiyle hem de şarkılarında anlattığı kırılganlık, özgürlük, aşk, kayıp ve yeniden ayağa kalkma hikayeleriyle milyonlarca insana dokunmayı başardı. Şarkılar arasında seçim yapmak zor, kabul ediyoruz. Ancak birini seçmemiz gerekiyor. Peki sence Miley Cyrus'ın bugüne kadar çıkardığı en derin şarkısı hangisi?

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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