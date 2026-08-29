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Galatasaray, Evinde Göztepe'yi 3 Golle Geçti: 3-2

Galatasaray, Evinde Göztepe'yi 3 Golle Geçti: 3-2

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.08.2026 - 23:30
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Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Göztepe öne geçse de skoru koruyamadı ve devre 1-1 sona erdi. 

İkinci yarıda Galatasaray maça ağırlığını koydu ve skoru 3-1'e getirdi. Göztepe bir gol daha bulsa da maçın sonucu değişmedi.

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İlk yarıda karşılıklı goller vardı.

İlk yarıda karşılıklı goller vardı.

Galatasaray-Göztepe karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı. Mücadeleye etkili başlayan Galatasaray, Sara ve Sallai ile gole yaklaşsa da Göztepe kalecisi ve savunması tehlikeleri önledi.

Göztepe, 16. dakikada Miroshi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Efkan Bekiroğlu’nun kullandığı kornerde Henrique’nin arka direğe gönderdiği topu değerlendiren Miroshi, takımını öne geçirdi.

Galatasaray bu gole 33. dakikada karşılık verdi. Sallai’nin kullandığı serbest vuruşta Torreira’nın kafayla içeri çevirdiği top, altıpas içerisindeki Davinson Sanchez’e çarparak ağlara gitti ve skor 1-1’e geldi.

İlk yarının son bölümünde Osimhen ile yeniden gole yaklaşan sarı-kırmızılılar, kaleci Gugeshashvili’yi geçemedi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca takımlar soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gitti.

İkinci yarıda gol düellosu devam etti.

İkinci yarıda gol düellosu devam etti.

55. dakikada Sara'nın golüyle öne geçen sarı kırmızılılar Osimhen'in penaltısıyla rahatladı. 

Osimhen'in golünden sonra 65'te Juan skoru 3-2'ye getirdi. 

Göztepe son bölümde baskı kurmaya çalışsa da pozisyon üretmekte zorlandı. Galatasaray'ın atakları da sonuçsuz kaldı ve maç 3-2 sona erdi. Galatasaray puanını 7'ye yükseltirken Göztepe 1 puanda kaldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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