Galatasaray, Evinde Göztepe'yi 3 Golle Geçti: 3-2

Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Göztepe öne geçse de skoru koruyamadı ve devre 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Galatasaray maça ağırlığını koydu ve skoru 3-1'e getirdi. Göztepe bir gol daha bulsa da maçın sonucu değişmedi.