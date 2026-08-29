Galatasaray, Evinde Göztepe'yi 3 Golle Geçti: 3-2
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Süper Lig'in üçüncü haftasında Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırladı. Göztepe öne geçse de skoru koruyamadı ve devre 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda Galatasaray maça ağırlığını koydu ve skoru 3-1'e getirdi. Göztepe bir gol daha bulsa da maçın sonucu değişmedi.
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İlk yarıda karşılıklı goller vardı.
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İkinci yarıda gol düellosu devam etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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