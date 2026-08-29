İranlı Turistler Her Gün Otobüslerle Gelerek Van'da Eğlencenin Tadını Çıkarıyor

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Van ile İran arasındaki geçiş noktası olan Kapıköy Sınır Kapısı’nda son dönemde turist yoğunluğu yaşanıyor. İran’dan Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin önemli bir kısmının Van’ı tercih etmesi, kentin turizm ve ticaret faaliyetlerine de canlılık kazandırıyor.
Doğu Anadolu’nun önemli turizm ve ticaret merkezlerinden Van, özellikle İranlı turistlerin ilgisiyle hareketli günler geçiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren Kapıköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan turist kafileleri, otobüs ve minibüslerle Van kent merkezine hareket ediyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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