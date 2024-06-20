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Tarot Falına Göre 21 Haziran Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 21 Haziran Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
20.06.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 21 Haziran Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bir süre öncesine kadar hayatında çok güvendiğin ve aranızın çok iyi olduğu bir arkadaşın varmış gibi geldi bana. Geçmiş zaman kipi kullandığıma bakma bu kişi hala hayatında ancak aranızda anlam veremediğin bir soğukluk var. Bana soracak olursan, bu soğukluğun da bir sebebi yok. Sadece aranıza zaman girmiş sevgili okurum. Onu aramaya ne dersin? Bence iyi olacak. Bununla beraber, bu ay hayatının aşkı ile karşılaşabilirsin. Herkes ilişkinize imrenecek resmen. Senin adına çok mutluyum! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün; içinde, kötü şeyler yaşayacakmışsın gibi bir his olabilir gibi geldi bana. Nedenini ben de tam olarak anlayamadım ancak sabah kalktığın andan itibaren etrafını negatif bir enerji saracak. Her zaman aynı modda olacak değilsin sonuçta değil mi? Bununla beraber, çevrenden birinin de yardıma ihtiyacı olacağını görüyorum. O kişinin yanında olmalısın. Ayrıca, maddi açıdan birtakım rahatlamalar yaşayacaksın. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabileceksin. Oh be! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün, içinde çok güzel bir enerjiyle uyanacaksın diyebilirim. Ardından ise seni mutluluktan havaya uçuracak bir haber alacağını söyleyebilirim. Buna şimdiden kendini hazırlamalısın. Bakalım neler yaşanacak? Merak ettim açıkçası :) Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Bir iş teklifi alacaksın sevgili okurum. Bunu iyi değerlendirmelisin. Ayrıca, uzun zamandır hayalini kurduğun o dileğin yakında gerçekleşecek! Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Yakın zamanda; hayatında, normalde olduğundan daha yoğun bir döneme girmişsin gibi geldi bana. Başta planlı bir şekilde ilerlemeye çalışsan da sonrasında her şey üst üste gelmiş ve nereden neyi tutacağını şaşırmışsın. Bu duruma gelecek ayın ortalarına doğru uyum sağlayacaksın sevgili okurum. Motivasyonunu yüksek tutmalı ve sabırlı olmalısın. Ayıca, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Senin adına çok mutluyum! Bu kişinin isminde 'A' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bu aralar, ailevi konular hakkında derin düşüncelere daldığını görüyorum sevgili okurum. Aslında ortada ailenle aranda ufak tefek sorunlar dışında fazlasıyla etkileneceğin bir durum yok ancak sen, aranızdaki ilişkinin eskisi gibi olmadığını düşünüyorsun. Bence biraz kuruntu yapıyorsun. Buna hiç gerek yok değil mi? Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Sonucunda ise çok mutu olacaksın. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Dostluklar kolay kurulmuyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule

Seçtiğin Kart; "Yıkılan Kule

Son zamanlarda yaşadığın yerde, eskisi kadar huzurlu hissedemediğini görüyorum. Önceden çok mutlu olmana rağmen şimdi kabuğuna sığamıyorsun ve kapana sıkılmış gibi hissediyorsun. Bu durumu kısa zaman içinde çözecek ve kendini çok iyi hissedeceksin. Lütfen sabırlı ol sevgili okurum. Bununla beraber, yakın zamanda da bir taşınma durumu söz konusu olacak gibi geldi bana. Değişime açık olman gerekiyor. Bu değişim sana iyi gelecek. Endişelenme :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bir süre önce fazlasıyla yoğun dönemden geçmiş olduğunu görüyorum. Sonrasında ise nihayet rahat bir nefes alabilmişsin ancak bu rahatlığının çok da uzun sürmeyeceğini üzülerek söylemem gerekiyor. Unutma, istedikten sonra başaramayacağın hiçbir şey yok sevgili okurum. Bunları söylediğim için de bana kızma olur mu? Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. İsminde 'A' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Ona bir şans ver olur mu? Mutlu olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Yaşadığın bölgedeki ve çevrendeki insanların hayata bakışıyla seninkinin çok farklı olduğunu görüyorum. Bu konuda kendini suçlu hissetmemeli ve kendi doğrularınla hayatına devam etmelisin. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Bildiklerinden şaşma olur mu? :) Bununla beraber, bir iş teklifi alarak çok iyi yerlere geleceksin. Bu süreçte önüne birkaç engel çıkabilir sevgili okurum. Bunlara aldırış etme ve yoluna devam et! Başaracağını biliyorum zaten! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bir süredir, hayatındaki belirsizlikten dolayı gelecek planlarını bir kenara bırakmış ve hatta üstüne bir çizgi çekmişsin diyebilirim. Bana soracak olursan, bu konuda kendini bırakmak yerine hedeflerini daha yüksek tutmalısın. Bununla beraber, yakın zamanda eline bir miktar para geçecek ve tüm borçlarını kapatabileceksin. Senin adına çok mutluyum. Ayrıca, yakında arkadaşlarından birinin de arkandan konuştuğunu göreceksin. Bu kişiyi hayatından çıkarmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir, şöyle derin bir nefes alıp haykırman gerekiyormuş gibi hissettiğini görüyorum sevgili okurum. İçinde senin de anlam veremediğin bir hırs var diyebilirim. Bu konuda bir kum torbası falan alsan fena olmaz gibi geliyor. Ne dersin? Bence harika bir fikir. Denesen fena olmaz :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana güzel haberleri olacak. O kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçecek ve iyi yerlere geleceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, rahatlamanın ve kafa dinlemenin ne anlama geldiğini tam olarak anladığın bir gün olacak diyebilirim. Artık huzuru bulma vakti :) Sevdiğin şeyleri yapabilir veya arkadaşlarınla görüşebilirsin. Sana faydası olacaktır. Bununla beraber, çevrenden birinin sana sürpriz yapacağını görüyorum. Bu pek hoşuna gitmeyecek gibi geldi bana. Nedenini tam ben de anlayamadım. Fakat, bakış açını değiştirmen gerektiğini düşünüyorum. Bakalım neler olacak? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, hiç beklemediğin birisinden aldığın mesajla birlikte içini bir burukluk kaplayabilir. Geçmişte, bu kişiyle birlikte çok güzel zaman geçirmişsiniz ancak araya giren soğukluktan dolayı uzak kalmışsınız. Bence kendini bu kadar üzmemeli ve hayatına devam etmelisin. Çok güzel insanlarla tanışacaksın! Bana güven ve akışta kal olur mu? :) Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. İsminde de 'H' harfi var bu kişinin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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