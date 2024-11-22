onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Çekinmenize Gerek Yok! Birini Reddetmenin 12 Yolu

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

etiket Çekinmenize Gerek Yok! Birini Reddetmenin 12 Yolu

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
22.11.2024 - 23:01

Bazen fazla empati yaparak asıl hislerimizi karşımızdaki insana aktaramayız. Kırılıp üzüleceğini bildiğimiz için kendimizi yıpratırız. Ama böyle olmamalı! Eğer birinden tam olarak hoşlanmıyorsak, o kişi ilgimizi çekmiyorsak dur diyebilmeliyiz. Kendi hayatımızın ana karakterleri olduğumuzu unutmamalıyız. Gelin hep beraber bir kişiyi nasıl reddedebileceğimize bakalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Nazik olmaya özen gösterin.

Karşınızdaki insanla ilgilenmediğinizi belirtirken nazik olmalısınız. İstemediğinizi net bir şekilde söylerken karşıdakinin de duygularının olduğunu unutmadan hareket etmelisiniz. 'Bana karşı olan hislerin için teşekkür ederim, fakat ben sana karşı öyle hissetmiyorum.' diyerek hayır diyebilirsiniz. Böylece sonradan selamlaşmaya devam etmekte sorun yaşamazsınız.

2. Neden hayır dediğinizi izah edin.

Sadece reddetmek karşıdaki insanı ortada bırakabilir. Nedenini öğrenmek hakkıdır. Bu yüzden neden birlikte olmayacağınızı ya da ona neden ilgi duymadığınızı açıklamalısınız. İlişkiye odaklanabilecek gibi hissetmemek, duygularının yeteri kadar yoğun olmaması hayır demenin nedenlerinden olabilir.

3. Arkadaş olarak değer verdiğinizi belirtin.

İlişki yaşamak istemezseniz bile karşınızdaki insan değerli olduğunu bilmeli. Hayatınızdan çıkarıp atmak istediğiniz biri değil ise ona değerini göstermelisiniz. Arkadaş olarak kalmak istediğinizi belirtirseniz sizin için önemsiz biri olmadığını görür. 'Seninle arkadaş olarak kalmak benim için çok değerli' derseniz karşınızdaki insan kırılmamış olur.

4. Başka işlerle meşgul olduğunuzu söyleyin.

İlişkiye odaklanacak vaktiniz olmadığını belirtebilirsiniz. Hayatınızda odaklanmanız gereken başka şeyler olabilir. Bunları belirterek hayır derseniz karşınızdaki insan sizi anlayacaktır ve ısrar etmeyecektir. Ayrıca kalbini de kırmamış olursunuz.

5. Başkasına karşı hisleriniz olduğunu belirtin.

Bu her ne kadar korkutucu görünse de dürüst olmak gerekir. Karşıdaki insana hayır deseniz bile sizinle ilgilenmeyi bırakmayabilir. Bu durumda başkasına hisleriniz var ise bunu belirtmelisiniz. Beslediği umudu söndürmüş olursunuz, daha az yıpranmış olur.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Geleceğe dair yapılan planların uymadığını söyleyin.

Ciddi bir ilişki istediğinizi de belli eden bir durumdur. Uzun bir süreci hesaba katarak söylenen 'gelecek planlarımız uymuyor' cümlesi mantığınıza göre hareket ettiğinizi gösterir. Karşınızdaki insana yoğun bir duygu ile yaklaşmadığınız da belli olur.

7. İlgi alanlarınızın uymadığını vurgulayın.

Bir ilişkinin sürdürülebilmesi için ortak ilgi alanlarının olması gerekir. Her insan farklıdır ve farklı alanlara yönelebilir. Fakat ilişki içinde olmak demek birlikte hareket edip vakit geçirebilmek demektir. Bu yüzden ilgi alanlarının benzemesi gerekir. Ortak ilgi alanlarınızın olmadığını belirterek hayır derseniz karşıdaki insan anlayışla karşılayacaktır.

8. Zamanlamanın yanlış olduğunu ifade edin.

Yanlış zamanda size geldiğini söyleyebilirsiniz. Hayatınızın yalnız geçirmek istediğiniz bir dönemine denk gelmiş olabilir. Hayır derken bunu vurgularsanız karşınızdaki insan durumu anlayarak kendini geri çeker. Yanlış zaman vurgusu... Üzücü olsa da hayır demenin güzel yollarından biri.

9. Size hiç açılmamış gibi devam etmesini istediğinizi söyleyin.

'Bana bunu söylemedin, şu an bu konuşma olmadı' gibi cümleler ile giderseniz karşınızdaki insan kendini geri çekecektir. Ona olan bakışınız sadece arkadaşça ve arkadaşça devam etmesini vurgulamış olursunuz. Böylece normalde sahip olduğunuz ilişki sürer ve gider. Size hislerini hiç açmamış gibi davranmaya devam edebilirsiniz.

10. Onun için doğru insan olmadığınızı belirtin.

Birbirinize uygun olmadığınızı belirtebilirsiniz. Herkesin bir ruh eşi vardır. Karşınızdaki insan ile birbirinizin ruh eşi olmayabilirsiniz. Bunu siz anlamış olabilirsiniz ve karşınızdaki insana söylemeniz gerekebilir. Karşısına onu gerçekten seven ve onunla bolca vakit geçirebilecek birinin çıkacağını söyleyerek hayır diyebilirsiniz.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Ortamı yumuşatacak ifadeler kullanın.

Hayır dedikten sonra karşınızdaki insanın neler hissettiğini bir düşünün. Büyük ihtimalle içinde fırtınalar kopuyordur. Bu yüzden ortamı biraz yumuşatmanız gerekir. Konuyu başka bir şeye çekebilir ve tatlı espriler yapabilirsiniz. O gerginliği yok edip sevimli bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

12. Kararlı olmayı unutmayın.

Bir öyle bir böyle gitmeyin. Tam olarak istemediğinizi belirtin ve bir daha umut verici hareketlerde bulunmayın. Aranızdaki ilişkiyi karmaşık hale getirmekten başka bir şey olmaz. Arkadaş olarak kalabilmeniz için yapmanız gereken düzgünce kendinizi dile getirmek ve karşıdaki insana açık kapı bırakır gibi konuşmamak.

asklepiospallas
asklepiospallas
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın