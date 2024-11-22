Çekinmenize Gerek Yok! Birini Reddetmenin 12 Yolu

'Bana bunu söylemedin, şu an bu konuşma olmadı' gibi cümleler ile giderseniz karşınızdaki insan kendini geri çekecektir. Ona olan bakışınız sadece arkadaşça ve arkadaşça devam etmesini vurgulamış olursunuz. Böylece normalde sahip olduğunuz ilişki sürer ve gider. Size hislerini hiç açmamış gibi davranmaya devam edebilirsiniz.