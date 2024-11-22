Çekinmenize Gerek Yok! Birini Reddetmenin 12 Yolu
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Çekinmenize Gerek Yok! Birini Reddetmenin 12 Yolu
Bazen fazla empati yaparak asıl hislerimizi karşımızdaki insana aktaramayız. Kırılıp üzüleceğini bildiğimiz için kendimizi yıpratırız. Ama böyle olmamalı! Eğer birinden tam olarak hoşlanmıyorsak, o kişi ilgimizi çekmiyorsak dur diyebilmeliyiz. Kendi hayatımızın ana karakterleri olduğumuzu unutmamalıyız. Gelin hep beraber bir kişiyi nasıl reddedebileceğimize bakalım!
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1. Nazik olmaya özen gösterin.
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2. Neden hayır dediğinizi izah edin.
3. Arkadaş olarak değer verdiğinizi belirtin.
4. Başka işlerle meşgul olduğunuzu söyleyin.
5. Başkasına karşı hisleriniz olduğunu belirtin.
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6. Geleceğe dair yapılan planların uymadığını söyleyin.
7. İlgi alanlarınızın uymadığını vurgulayın.
8. Zamanlamanın yanlış olduğunu ifade edin.
9. Size hiç açılmamış gibi devam etmesini istediğinizi söyleyin.
10. Onun için doğru insan olmadığınızı belirtin.
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