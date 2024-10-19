Tarot Falına Göre 20 Ekim Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Bir süredir kendini çok sıkmışsın...Sana ne kadar kızsam az kalır! Tabii bütün bunları kendi iyiliğin için söylüyorum. Aslında hiçbir sorun yok ama sen her şeyi kafanda kurmuşsun. Bırak, ne oluyorsa olsun. Bazı şeyleri yaparak pişman olmak da yapmadan pişman olmaktan daha iyidir. Bence bu süreçte bir sevdiğinin de desteğini almalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️