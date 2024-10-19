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Tarot Falına Göre 20 Ekim Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Tarot Falına Göre 20 Ekim Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
19.10.2024 - 20:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 20 Ekim Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Normalde ufacık şeylerden bile keyif alan birisin. Fakat bugün, üzerine gelen insanlar olacak. Yüklerinin ağırlığını daha fazla hissedebilirsin. Bu sebepten modun da biraz düşebilir. Bu konuda seni endişelendirmek istemem, fakat kendine dikkat etmen gerek. İnsanlara arana çizdiğin sınıra dikkat et.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Son zamanlarda yaşadığın olaylar canını sıkıyor. Geleceğin belirsizliği içinde kayboluyorsun. Emin ol, yakın zamanda tüm bu belirsizlikler sona erecek ve hayatında her şey daha belirgin bir hal alacak. Kariyerinde yükselişe geçeceksin, ilişkilerin de düzene girecek. Fakat sağlığına dikkat etmelisin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Hiçbir şey yapmadan, yorulmadan her şey tatlıya bağlansın istiyorsun değil mi? Bence de her şey çok güzel olurdu öyle olsa. Fakat çaba göstermeden olmayacağını da biliyorsun. Biraz planlı ilerleyip çaba sarf ettiğin anda ise her şey yoluna girecek. Sen bir adım atsan hayat sana on adım atacak resmen.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Nedenini bilmiyorum ancak son günlerde kafan çok karışık. Seçtiğin karttan bunu hemen anladım! Biraz oluruna bırakmaya ne dersin? Önümüzdeki günlerde uzun zamandır hayalini kurduğun o şeye kavuşacaksın. Bu kavuşma seni bile şaşırtacak. Son derece mutlu olacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, son zamanlarda yaşadığın sıkıntıları arkanda bırakmaya bak. Artık yeni başlangıçların zamanı. Bu haftayı kapat ve artık geleceğe odaklanmaya bak. Eskiden kalan o iyi enerjin de yeniden seni bulacak. Böylece ilişkilerinin de düzelmeye başladığını göreceksin. Tıpkı seçtiğin kart olan 'denge' gibi.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bir süredir kendini çok sıkmışsın...Sana ne kadar kızsam az kalır! Tabii bütün bunları kendi iyiliğin için söylüyorum. Aslında hiçbir sorun yok ama sen her şeyi kafanda kurmuşsun. Bırak, ne oluyorsa olsun. Bazı şeyleri yaparak pişman olmak da yapmadan pişman olmaktan daha iyidir. Bence bu süreçte bir sevdiğinin de desteğini almalısın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Sevdiğin ve değer verdiğin bir insanın sana olan sevgisini sorguladığın günlerdeyiz. Bence onun bundan haberi bile yok. Bugün, aslında sorgulamaya gerek olmadığını sen de göreceksin. Bu kişi, seninle bir gelecek inşa etmek istiyor. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Birisinden ciddi bir konu için fikir almak istiyorsun. Fakat bu kişiyle aynı pencereden bakmıyorsunuz hayata. Bu nedenle de biraz kafa karışıklığı yaşaman mümkün. Çevrendekilerin fikirlerinden ziyade kendi fikirlerine odaklanmalısın bence. Ayrıca sağlığına dikkat etmeyi de unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bugünden itibaren, hayata biraz daha planlı yaklaşmalısın. Aksi takdirde yaşayacakların seni çok daha fazla üzecek. Senden, kendine olan inancını geçmişindeki başarılarını hatırlayarak tazelemeni istiyorum. Ben senin zorlu günleri de başarıyla atlatacağından eminim.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Hayalindeki aşk çok yakında sana geliyor! hatta yola çıkmış desem daha doğru olur. Şimdi ne saçmalıyorsun diyebilirsin ancak emin ol hislerim beni yanıltmayacak. Çok yakında kalbinin pır pır ettiği anlara beraber şahit olacağız. Falında, seni sonsuza dek mutlu görüyorum. Güzel günler yakın! 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bugün, çok mutlu olacağın haberler alacaksın. Haftayı da böyle kapatmak herkese nasip olmaz bak :)  Bana kalırsa yavaş yavaş kendini hazırlamalısın. Neye mi? Yarından itibaren başlayacak olan yeni yoğun haftaya. Artık iş yerinde sorumlulukların artıyor. Bu sorumluluk sana terfi de getirebilir!

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Güç"

Seçtiğin kart; "Güç"

Aile içerisinde birinin üzüldüğünü görüyorum. Bu kişi, kimseye sıkıntısını anlatamıyor. Bence sen, bu kişiyi tahmin ediyorun. Onunla biraz daha fazla ilgilenmeye ne dersin? Böylece aranızdaki zedelenmiş duyguları da onarabilirsiniz. Bununla birlikte, ilerleyen günlerde de aklındaki bazı düşüncelerin çözüme kavuşacağını söyleyebilirim. Kariyerinde güzel gelişmeler olmaya devam ediyor. Takipte kal...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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