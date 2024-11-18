Tarot Falına Göre 19 Kasım Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek? ✨

Günün ilk saatlerinde biraz stresli olabilirsin. Son zamanlarda kariyerinde, okulunda yaşanan olaylar seni yormuş. Öyle ki özel hayatında bunun sıkıntılarını yaşamaya başlamışsın. En ufak bir şeye bile patlamaya hazır bir haldesin. Sadece şunu sormak istiyorum; değer mi? Kendini bu kadar üzmeye, bu kadar stres yapmaya ve sevdiklerini üzmeye değer mi? Bence bir düşün :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️