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Tarot Falına Göre 18 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 18 Temmuz Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
17.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 18 Temmuz Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, kafanı kurcalayan ve seni yapman gereken işlerden alıkoyan her şeyden nihayet kurtuluyorsun diyebilirim. Gün içinde, geleceğin hakkında birtakım kararlar alacaksın ve bundan sonraki hayatında da köklü bir değişim olacak. Bol şans diliyorum. Dilerim, her şey gönlüne göre olur sevgili okurum. Bununla beraber, kendinde birtakım değişimlere gideceksin. Buna hazırlıklı olmalısın. Eminim sana çok yakışacak. Beni de haberdar et lütfen :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu aralar yerine getirmek istediğin bazı şeyler olduğunu görüyorum ancak bunun yerine gelmesi için bir büyüğünün rızası olması gerekiyor gibi geldi bana. Bugün, senin için önemli olan bu büyüğünün rızasını alacaksın diyebilirim. Bakalım neler bekliyor seni? Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak. Beklemede kal olur mu? Sana şimdiden mutluluklar diliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bugün, bir süredir kırgın olduğun arkadaşını kendi içinde affediyorsun diyebilirim. Bu durumların karşılıklı olduğunu düşündüğüm için onun da seninle ilgili olan sorunlarını aynı şekilde hallettiğini söyleyebilirim. Bence zaten uzamasının da anlamı yok. Sizin adınıza çok sevindim :) Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık soka eriyor. Eline geçecek olan para ile borçlarını kapatabilirsin. Oh be! Ben buradan rahatladım. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, uzun süredir elde etmeye çalıştığın bir şeyi en sonunda kazandığını görüyorum. Dilersen bunu kutlamak için şöyle arkadaşlarınla kutlamaya çıkın. Bu hepinize iyi gelecek. Başta da sana. Ay ben şimdiden çok heyecanlandım :) Bununla beraber; şu an, tam olman gereken yer ve olabilecek en yüksek konumdasın. Her şey daha da güzelleşecek. Buna emin olabilirsin. Ayrıca, yakında birtakım güzel haberler alacaksın. Bu haberi sana ailenden biri verecek. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün; yaptığın işlerle birçok insanın dikkatini çekeceksin ve insanlar seni bu konuda örnek alacak gibi geldi bana. Seçtiğin kartta, ileriye dönük atmayı düşündüğün bir adım olduğunu da görüyorum. Seni tebrik ediyor ve bol şans diliyorum. Bununla beraber, geçmişte hayatında olan biri tekrar hayatına girmeye çalışabilir. Buna izin vermemelisin. Son karar yine senin. Sonrasında pişman olmanı istemem sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, geçtiğimiz haftanın yorgunluğunu çok yoğun hissettiğini görüyorum. Tam olarak dinlenmeden yapacağın etkinlikler, seni ve çevrendekileri üzebilir. O yüzden, gününü kendine ayırmanı istiyorum. Önceliği her zaman kendine ver lütfen. bu bencillik değil sonuçta değil mi? Bununla beraber, sağlığında da birtakım sorunlar yaşanabilir. Buna dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Yediklerin konusunda daha hassas olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu dönemde, çok durgun bir süreçten geçtiğini görüyorum. Kafanın içinden binbir türlü şey geçiyor ve gerçekten çok yorulmuşsun. Bugün, bu bulanık dönemin sonundaki ışığı görmeye ve daha çok çabalamaya başlayacaksın. Bol şans! :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceksin. Adım atmaktan çekinme olur mu? Güzel günler seni bekliyor olacak. Bu süreçte güvendiğin insanlara danışmanda fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bir süredir, hayatında bazı şeylerin yolunda gitmediğini görüyorum. Sen, tam oldu bu iş dedikçe önüne görünmez engeller çıkmış sanki. Şansın, çok yakın zamanda sana gelecek diyebilirim. Az daha sabret olur mu? Her şeyin doğru bir zamanı var değil mi? Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım gelişmeler olacak. İsminde 'E' harfi olan biri seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Mutlu olacağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Bugün, uzun süredir çok güvendiğin bir arkadaşına aslında güvenmemen gerektiğini anlayacaksın diyebilirim. Bunun biraz geç olduğunu düşüneceksin ancak öyle değil. Daha da geç olabilirdi sonuçta. Bununla beraber, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Bu sayede aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Hayatının çok kötü geçen bir döneminden sonra kendin için bazı kararlar almış ve o zamandan beri her şeyin bir nebze daha iyi ilerlediğini görmüşsün diyebilirim. Kulağına bencilce gelebilir ancak etrafındakileri kendinden daha az önemsemeni istiyorum. Bu hayat senin, öncelik senin :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler hazır olmalısın. Uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Ayrıca, yakında da arkadaşının sana sürprizi olacak. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Adalet"

Seçtiğin kart; "Adalet"

Bugün, senin kötülüğün için hareket eden bir kişinin çok da olumlu olmayan bir haberini alacaksın diyebilirim. Yani sen nasıl yorumlarsın bilmiyorum ancak ben ilahi adalet demek istiyorum. Canını sıkma hiç :) Bununla beraber, uzun zamandır hayalini kurduğun o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın. Sana şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Ayrıca, geçmişe neden bu kadar takılı yaşıyorsun, bilmiyorum. Fakat, artık önüne bakman ve hayattaki diğer güzellikleri görmen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, aklında olan bir konu hakkında adım atacağını görüyorum ancak bunu yapman için biraz daha zaman olduğunu söyleyebilirim. Senden isteğim, aceleci davranmayarak süreci biraz daha geniş zamana yayman :) Bununla beraber, çevrenden de birinin senin arkandan konuştuğunu görüyorum. Bu kişiye dikkat etmeli ve onu hayatından çıkarmalısın. Keşke herkes senin gibi olsa demekten alıkoyamıyorum kendimi. Fakat, herkes sen değil tabii ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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