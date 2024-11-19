Burcuna Göre 20 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?
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Burcuna Göre 20 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?
Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?
Aşk falında neler var merak ediyor musun?
Haydi gel, 20 Kasım Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım! ❤️
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Sevgili Oğlak...
Sevgili Kova...
Sevgili Balık...
Sevgili Koç...
Sevgili Boğa...
Sevgili İkizler...
Sevgili Yengeç...
Sevgili Aslan...
Sevgili Başak...
Sevgili Terazi...
Sevgili Akrep...
Sevgili Yay...
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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