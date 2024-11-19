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Burcuna Göre 20 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

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Burcuna Göre 20 Kasım Çarşamba Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
19.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 20 Kasım Çarşamba günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; ne kadar çabalasanız da bazı şeyler olmuyor. Hatta çabalarınız, sadece sizin üzüleceğiniz anlamına geliyor. Bırakın, inceldiği yerden kopsun artık bazı şeyler.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; evet, bugün oldukça heyecanlı bir güne uyanıyoruz. Yepyeni insanlarla tanışabilir, aşk hayatınızda yeni bir yola çıkabilirsiniz. Sizin adınıza çok heyecanlıyım.

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; bugünlerde siz çok fazla yorulmuşsunuz. Hem ilişkinizde hem de başka konularda her şeyin sorumluluğunu siz almışsınız. Bence biraz dinlenmenin vakti geldi.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; bugüne biraz stresli başlasanız da stresinizi alacak birisi çıkacak karşınıza. Hem de hiç beklemediğiniz bir anda! Bu kişiyle kuracağınız iletişim bütün sıkıntılarınızı alıp götürecek sanki.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bugün önemli bir karar almanız gerekebilir. Biraz duygusal olduğunuzu görüyorum. Bence mantığınıza da kulak vererek olgun bir karar almalısınız. 

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; kalbinizden bir türlü silemediğiniz birisi var. Bu kişi mantığınıza hiç uymasa da kalbiniz bir türlü sizi dinlemiyor. Acaba bir şans mı verseniz? Denemekten zarar gelmez!

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; biraz inatçılığınızdan vaz mı geçseniz? Evet, kararlı olmak çok iyi bir şeydir ancak boş yere inat etmek sizi bir yere götürmez :)

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugünlerde kalbiniz biraz kırılabilir. Beraber hayaller kurduğunzu kişiden aslında yanlış sinyaller aldığınızı fark edebilirsiniz. Olsun. Biz de yolumuza bakarız :)

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; bugünlerde biraz kafanız karışık. İlişkinin geleceğini göremiyorsunuz sanki. Bugün, partneriniz ise sizin içinizi rahatlatacak bir harekette bulunacak. Stresli günleriniz geride kalıyor. 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; ne olduğunuzdan tam olarak emin olmadığın bir ilişkin var. Flört mü desem, arkadaş mı desem, yoksa hiçbir şey mi desem? İlerleyen günlerde artık bu işin adını koyacaksınız!

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; bugün partnerinize romantik bir sürpriz yapmaya ne dersiniz? Bu sayede aranızdaki buzlar eriyecek, eskisi gibi yakın olacaksınız. 

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; geçmişinizdeki bir kişi, sizi hala unutamamış. Çok yakında size yeniden dönecek gibi hissediyorum. Benim kararım ise kesin. Bu ilişkiye yeniden bir şans vermek, sadece zaman kaybı.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; ilişkinizde her şeyin yolunda gittiği müjdesini vermek istiyorum. Hatta öyle yolunda gidiyor ki bir sonraki seviyeye geçme planları yapıyorsunuz. Geçin, ben arkanızdayım :)

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; son günlerde aklından çıkartamadığın birisi var. Bu kişiyle bir geleceğiniz olup olmadığını merak ediyorsun. Bunun cevabını ise bugün yaşancak bir olaydan sonra alacaksın.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; yavaş yavaş şansınız dönmeye başlıyor. İlişkinizdeki problemlerin bittiğini, artık sizi güzel günlerin beklediğini görüyorum. Çok şanslısınız!

İlişkisi olmayan aslanlar; bugünlerde yeni bir aşka kavuşacak olan kişi, Aslandan başkası değil! Kendinizi yeniliklere hazırlayın. Hiç beklemediğiniz bir anda aşk kapınızı çalabilir.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; ilişkinize dair neden herkesin bir fikri var? Bence bu kişilere hadlerini bildirmeli ve tek karar mercinin siz olduğunu hatırlatmalısınız. 

İlişkisi olmayan Başaklar; artık geçmiş geçmişte kaldı. Eski mesajları açıp okumanın, fotoğraflara bakmanın ne anlamı var ki? O çoktan sizi unutmuş...Siz de artık yolunuza bakın.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; bugünlerde bir yolculuk görüyorum. Bu yolculuk, ilişkinize yepyeni bir boyut kazandıracak. Partnerinizle birbirinizi daha iyi anlamaya başlayacaksınız, bağınız kuvvetlenecek.

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; yepyeni bir aşk müjdesiyle geldim! Bugün sosyal medyadan size istek gönderen kişilere dikkat edin. Aralarında sürpriz bir isim olabilir :)

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; kıskançlık diz boyu bu ilişkide...Hem siz hem de partneriniz, birbirinizi çok fena kıskanıyorsunuz. Gereksiz yere de tartışıp duruyorsunuz. Artık buna bir son mu verseniz?

İlişkisi olmayan Akrepler; sizi biraz kararsız görüyorum bu aralar. Konuştuğunuz birisi var fakat ne hissetiğinizi tam olarak bilmiyorsunuz. Bence biraz zamana bırakmalı, zamanın sizin adınıza karar vermesine izin vermelisiniz.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; bugün işin dolayısıyla stresli dakikalar yaşayabilirsin. Bu süreçte yanında olan kişi ise partnerin olacak. Onun yanında nefes alacak, onunla rahatlayacaksın. Kıymetini bil!

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünlerde biraz sıkıldığını görüyorum. Heyecan ve tutku arayışındasın. Gireceğin yeni bir ortamda, tam da aradığın niteliklere uygun birini bulacaksın!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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