Bakanlık Yeni Listeyi Yayınladı: Adana’da Tek Tırnaklı, İstanbul’da ise Kanatlı Eti Çıktı!

Tarım ve Orman Bakanlığı, her gün yayınlandığı liste ile ürünlerinde taklit-tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, Adana’da iki kasabın sattığı etlerde tek tırnaklı eti (at, eşek) tespit edildi. Ayrıca marketlerde de satılan bir firmanın sucuğunda sakatat (baş eti) olduğu açıklandı. İstanbul Esenyurt’ta yapılan denetimlerde de bir firmanın dana kıymasından kanatlı eti çıktı.

İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 18 Kasım’da duyurduğu taklit-tağşiş yapan firmalar…