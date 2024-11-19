Bakanlık Yeni Listeyi Yayınladı: Adana’da Tek Tırnaklı, İstanbul’da ise Kanatlı Eti Çıktı!
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Bakanlık Yeni Listeyi Yayınladı: Adana’da Tek Tırnaklı, İstanbul’da ise Kanatlı Eti Çıktı!
Tarım ve Orman Bakanlığı, her gün yayınlandığı liste ile ürünlerinde taklit-tağşiş yapan firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Bakanlığın yayınladığı son listede, Adana’da iki kasabın sattığı etlerde tek tırnaklı eti (at, eşek) tespit edildi. Ayrıca marketlerde de satılan bir firmanın sucuğunda sakatat (baş eti) olduğu açıklandı. İstanbul Esenyurt’ta yapılan denetimlerde de bir firmanın dana kıymasından kanatlı eti çıktı.
İşte Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 18 Kasım’da duyurduğu taklit-tağşiş yapan firmalar…
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayınladığı listelerle, kırmızı etten zeytinyağına, peynirden tereyağına kadar bir çok üründe taklit-tağşiş yapıldığı ortaya çıkmıştı.
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Bakanlığın, 18 Kasım’da yayınladığı listede, Adana’da iki kasaptan alınan numunelerde tek tırnaklı eti tespit edildi. Tek tırnaklı eti, at, eşek ve katır eti için kullanılıyor.
Bakanlık, Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde bulunan Erdinç Kasabı ve Nurettin Sayğılı isimli kasaplarda satılan parça etlerde tek tırnaklı eti olduğunu duyurdu.
Adana, Sakarya ile birlikte vatandaşlara en fazla tek tırnaklı eti satılan illerden biri olmuştu.
Ayrıca bakanlık, Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bulunan ‘Beyarslan Sucukları – Cezayir Arslan’ isimli firmanında sucuklarında sakatat tespit edildiğini açıkladı. Firmanın ürünlerinde, hayvanların baş eti kullanılmış.
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Bakanlık son alarak, İstanbul Esenyurt’ta bulunan Gross Et Dünyası isimli dükkanda satılan dana kıymanın içinde kanatlı eti olduğunu duyurdu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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