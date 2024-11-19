Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Sezgin Erdemir Trafikte Saldırıya Uğradı: Olay Sonrası İki Kişi Tutuklandı!
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Diriliş Ertuğrul Oyuncusu Sezgin Erdemir Trafikte Saldırıya Uğradı: Olay Sonrası İki Kişi Tutuklandı!
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Sungurtekin Bey'i canlandıran Sezgin Erdemir, trafikte saldırıya uğradı. İstanbul Sultanbeyli Otoyol Kavşağı'nda seyir halindeyken saldırıya uğrayan oyuncu, diğer sürücü tarafından durmaya zorlandı. Sezgin Erdemir'in kayda aldığı görüntülerde, ünlü oyuncu sakinliğini korumayı başardığı görülüyor. Ancak diğer sürücünün küfürler ve tehditler savurmasının ardından Erdemir olay sonrası soluğu karakolda aldı. Olayda 2 kişi tutuklandı.
Kaynak: Ekol TV
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Diriliş Ertuğrul'un Sungurtekin Bey'i Sezgin Erdemir, bugün oldukça gergin bir olayla gündeme geldi.
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Ünlü oyuncu, TEM otoyolunda seyir halindeyken bir başka şoför tarafından saldırıya uğradı.
Oyuncu seyir halindeyken minibüs şoförü, emniyet şeridinde yavaşlayarak oyuncuyu durması için zorladı.
Öndeki araçtan inen 2'si erkek 1'i kadın 3 kişi, Erdemir'in aracının yanına gelerek küfürler ve hakaretler savurdu.
Ünlü oyuncunun kaydettiği görüntülerde gerginlik her saniye artarken Erdemir’in sakinliğini korumaya çalıştığı görülüyor. Olay sonrası Erdemir'in şikayeti üzerine iki kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler tehdit hakaret ve mala zarar verme suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandılar.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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