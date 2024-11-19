Ankara'da Bir Ev Sahibi, Yasal Zammın Üzerinde Artışı Kabul Etmeyen Aileyi Demir Sopayla Dövdü!

'Ben yasal artış neyse onu uyguladım. Ev sahibi kapımın önüne kadar gelip bana, ‘Ya 20 bin lira vereceksin ya da ben seni bu evden çıkarmasını bilirim' diyor. Kızıma küfürlü mesajlar atıp, beni ve ailemi tehdit ediyor. Mahkeme bizi haklı görmesine rağmen kararlara uymuyor. ‘Hükümeti de mahkemeyi de tanımam' diyor.'