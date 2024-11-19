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Ankara'da Bir Ev Sahibi, Yasal Zammın Üzerinde Artışı Kabul Etmeyen Aileyi Demir Sopayla Dövdü!

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Ankara'da Bir Ev Sahibi, Yasal Zammın Üzerinde Artışı Kabul Etmeyen Aileyi Demir Sopayla Dövdü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
19.11.2024 - 19:24

Ankara'da 4 bin 200 liralık kirayı 20 bin lira yapmadığı için kiracı aileyi demir sopayla döverek hastanelik eden ev sahibi tutuklandı. Hastanelik olan baba ile kızının durumunu görenler ise Türkiye'deki barınma ve kira krizini bir kez daha sorguladı. 

Buyrun detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻

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İstanbul'da yaşayan A.T., Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan kiracıları Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal'ın ödediği 4 bin 200 liralık kira bedelini az bularak, 20 bin lira talep etti. Yasal zammı uygulayan Kaysal Ailesi ile ev sahibi arasında çıkan tartışma, A.T.'nin Ankara'ya gelerek aileye saldırmasıyla sonuçlandı.

İstanbul'da yaşayan A.T., Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşayan kiracıları Himmet Kaysal ve kızı Seçil Kaysal'ın ödediği 4 bin 200 liralık kira bedelini az bularak, 20 bin lira talep etti. Yasal zammı uygulayan Kaysal Ailesi ile ev sahibi arasında çıkan tartışma, A.T.'nin Ankara'ya gelerek aileye saldırmasıyla sonuçlandı.

Ev sahibi, olay günü yoldan çocuğu ile geçen Seçil Kaysal'a demir sopayla saldırdı. Kızını kurtarmak isteyen yüzde 70 fiziksel engelli Himmet Kaysal da saldırıya uğradı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

Ev sahibi, olay günü yoldan çocuğu ile geçen Seçil Kaysal'a demir sopayla saldırdı. Kızını kurtarmak isteyen yüzde 70 fiziksel engelli Himmet Kaysal da saldırıya uğradı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken, yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırıldı. Saldırgan ev sahibi gözaltına alındı.

Seçil Kaysal'ın kaburgasında ve sol kolunda kırıklar oluştu, başına 3 dikiş atıldı. Babasının burnu kırıldı ve vücudunda morluklar oluştu. Baba ile kızı, ev sahiplerinin iki yıla yakındır kendilerini tehdit ettiğini de söyledi.

Seçil Kaysal'ın kaburgasında ve sol kolunda kırıklar oluştu, başına 3 dikiş atıldı. Babasının burnu kırıldı ve vücudunda morluklar oluştu. Baba ile kızı, ev sahiplerinin iki yıla yakındır kendilerini tehdit ettiğini de söyledi.

Feci şekilde dövülen baba Himmet Kaysal hiçbir suçlarının olmadığı belirterek şöyle konuştu: 👇🏻

Feci şekilde dövülen baba Himmet Kaysal hiçbir suçlarının olmadığı belirterek şöyle konuştu: 👇🏻

'Ben yasal artış neyse onu uyguladım. Ev sahibi kapımın önüne kadar gelip bana, ‘Ya 20 bin lira vereceksin ya da ben seni bu evden çıkarmasını bilirim' diyor. Kızıma küfürlü mesajlar atıp, beni ve ailemi tehdit ediyor. Mahkeme bizi haklı görmesine rağmen kararlara uymuyor. ‘Hükümeti de mahkemeyi de tanımam' diyor.'

Hastanelik olan baba ile kızı tedavilerinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hastanelik olan baba ile kızı tedavilerinin ardından taburcu olurken, gözaltına alınan ev sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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