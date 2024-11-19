Kızıldeniz’deki Türk Gemisine Füzeli Saldırı: Geminin Sahibi Binali Yıldırım’ın Yakın Arkadaşıymış

Kızıldeniz’de seyreden bazı gemilerin, Yemen’de yönetimi ele geçiren Husiler tarafından saldırıya uğradığı haberleri sık sık gündeme geliyordu. Bu sefer ise Kızıldeniz’de bir Türk gemisinin füzeli saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın arkadaşı Salih Zeki Çakır’ın sahibi olduğu yük gemisi, Husiler’in ateşlediği füzelerin hedefi oldu. Salih Zeki Çakır, yaptığı açıklamada “Şimdilik bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Patronlar Dünyası