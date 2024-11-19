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Kızıldeniz’deki Türk Gemisine Füzeli Saldırı: Geminin Sahibi Binali Yıldırım’ın Yakın Arkadaşıymış

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Kızıldeniz’deki Türk Gemisine Füzeli Saldırı: Geminin Sahibi Binali Yıldırım’ın Yakın Arkadaşıymış

Binali Yıldırım
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
19.11.2024 - 19:42

Kızıldeniz’de seyreden bazı gemilerin, Yemen’de yönetimi ele geçiren Husiler tarafından saldırıya uğradığı haberleri sık sık gündeme geliyordu. Bu sefer ise Kızıldeniz’de bir Türk gemisinin füzeli saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın arkadaşı Salih Zeki Çakır’ın sahibi olduğu yük gemisi, Husiler’in ateşlediği füzelerin hedefi oldu. Salih Zeki Çakır, yaptığı açıklamada “Şimdilik bir sorun yok” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Kızıldeniz’de yaşanan gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Dünyanın en önemli su yollarından biri olan Kızıldeniz’de yaşanan gemi saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Patronlar Dünyası’nda yer alan haberi göre, İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S isimli yük gemisi, Mısır’dan Pakistan’a giderken Kızıldeniz’de hedef alındı.

Patronlar Dünyası’nda yer alan haberi göre, İstanbul merkezli Oras Shipping’e ait Anadolu S isimli yük gemisi, Mısır’dan Pakistan’a giderken Kızıldeniz’de hedef alındı.

Kaynak

Geminin, bir İngiliz gemisi tarafından dakikalar önce uyarılması sonrasında isabet almaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Geminin, bir İngiliz gemisi tarafından dakikalar önce uyarılması sonrasında isabet almaktan kurtulduğu ortaya çıktı.

Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır, saldırıyla ilgili, “Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor” açıklaması yaptı.

Oras Shipping Yönetim Kurulu Başkanı Kaptan Salih Zeki Çakır, saldırıyla ilgili, “Şimdilik bir sorun yok. Kaptan tehlikeli bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor” açıklaması yaptı.

Çakır’ın, Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın en yakınındaki insanlardan biri olduğu öğrenildi.

Çakır’ın, Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın en yakınındaki insanlardan biri olduğu öğrenildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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