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Tarot Falına Göre 17 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Ekim Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
16.10.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Ekim Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin kart; "Budala"

Seçtiğin kart; "Budala"

Son zamanlarda motivasyon konusunda bazı sıkıntıların var. Yapman gereken birçok iş var ama sen hepsinin mükemmel olmasını istiyorsun. Haliyle hiç birine de bir türlü başlayamıyorsun. Bu durum bugünle beraber düzelecek diyebilirim. Aslında bu tarz duygular yaşamamız çok normal. Zaman zaman sen de bunun doğal olduğunu bil. Bununla birlikte, yakın arkadaşlarınla oldukça keyifli vakitler geçireceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Arkadaş ortamında senden hoşlanmayan birisi var. Bu kişi, seni negatif düşünceleriyle boğuyor sanki. Sen, sana değer vermeyen insanlarla daha fazla vakit öldürmemelisin. O kişiyi hayatından bir an önce çıkarmaya bak. Ayrıca seni sağlık konusunda uyarmalıyım. Bu gidişle devam edersen, yaptıklarının acısını çekeceksin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugünlerde sanki kafandaki her şey birbirine girmiş. Birçok çözüm yolu var kafanda ama her şey sarpa sarmış sanki. Bugün yeni hayatının ilk günü olsun mu? Bence sende bu durumdan kolaylıkla çıkacak enerji ve güç var. Sadece kendine inanman gerekiyor. Ayrıca, hoşlandığın ya da şu an hayatında olan bir insan var. Bu kişiyle aranızdaki sorunları hallettiğinizi ve geleceğinizin parlak olduğunu görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Çevrende, sözlerine ve hareketlerine çok güvendiğin biri var. Bu kişiyle bağlarınız, yakında yapacağınız konuşmanın ardından kuvvetlenecek. Bununla birlikte, bugün moralini bozan konuşmalara tanıklık edebilirsin. Bence, fazla kafanı takma, sen kendi işine odaklan. Ayrıca bugün yediklerine dikkat etmende fayda var. Mide rahatsızlıkları yaşayabilirsin.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kafanda her şey birbirine girmiş gibi geldi bana. Çözmen gereken bir sürü problem var. Maddiyat mı dersin, kariyer mi yoksa ilişkiler mi? Bu noktada güvendiğin bir insandan yardım almalısın bence. Yoksa bu kadar sorunla tek başına baş etmeye çalışırken sinir stres sahibi olacaksın. Çok bunaldığın zamanlarda da kendinle biraz daha baş başa kalmanı tavsiye ederim...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Çevrendeki bir insan sana kırılmış. Ben bunu buradan bile görebiliyorum. Aslında senin amacın, bu kişiyi kırmak değilmiş fakat bazı sözlerin yanlış anlaşılmış. Bugün bu sorunu çözmek için eline bir fırsat geçecek. Kalp kırılmalarına hiç gerek yok sonuçta değil mi? Kendini affettirmeye bak. Bununla birlikte, kafanda kalan bazı soru işaretlerini çözeceksin. Kariyer anlamında da başarılı olacağın günler geliyor. Sabırlı ol.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda çok sıkılmışsın. Daha kartını açar açmaz gördüm bunu. Her şey üstüne geliyor. Arkadaşların ve ailen sana pek destek olamamış bu dönemde. Neyse ki kartın, her şeyin güzelleşmeye başlayacağını gösteriyor artık.  Maddi konularda da elin rahatlamaya başlıyor. İçsel huzuru yakaladığında her şey de yoluna girmeye başlayacak. Artık sıkıntılı süreçlerin biteceğine inan.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Bugün son zamanlardaki enerji düşüklüğünü geride bırakacaksın. Havalardan mıdır, nedir bilemiyorum ama üzerinde negatif bir hava var. Yoksa sana nazar mı değdi? Bence yapabileceğin şeylerin farkına varmalı ve her şeyi daha da güzel bir konuma getirmek için çalışmalısın. Kendine yapacağın en büyük iyiliklerden biri, isteklerine karar vermek olur. Kendini daha fazla yormamaya bak. Enerjin düzelince, hayatının da yoluna gireceğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Kim derdi ki; seninle böyle ayrılacağız sevgilim? Maalesef kartında büyük bir aryılık görüyorum. Bu ayrılık sana başlarda çok kötü gelecek. Dibe vurmuş gibi hissedeceksin. Fakat zamanın iyileştirmediği bir şey var mı ki şu dünyada? Bence bu ayrılığın aslında sana iyi geldiğini zamanla göreceksin. Boş yere kendini üzme. O kıymetli gözyaşlarını daha fazla akıtma...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Büyük planlar görüyorum kartında. Bugün, kendini yeni bir geleceğe hazırlasan iyi edersin. Yeniliklerle dolu bir gün hatta bir hayat var önünde. Resmen bugünden itibaren şansın dönüyor artık. Ayrıca, hayatındaki negatif insanları da çıkardığını görüyorum hayatından. Artık sadece iyiliklere, güzelliklere odaklanıyorsun. Bu süreç, umarım sana aşkı da getirir.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Sende öyle bir enerji var ki her şeyi iyileştirebilirsin. Fakat henüz bunun farkında değilsin. Bu enerjini en çok da kendine karşı kullanamıyorsun. Kendini hep şanssız bir insan olarak görüyorsun. Hayata karşı sinirlisin. Fakat kendini böyle harcayarak hayata geç kalmanı istemem. Bununla birlikte, bir arkadaşınla yakın zamanda aran bozulabilir. Bence bu kişinin hayatından çıkması senin için daha iyi olacak. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün son zamanların en enerjik ve en eğlenceli günlerinden biri! Bugün aşk konusunda da sosyal konularda da epey şanslısın. Keşke herkes senin gibi olsa! Fakat önemli olan bunun kıymetini bilmek sonuçta. Öte yandan, kariyerinde bir dönüm noktasında olduğunu görüyorum. Bence bugün alacağın bir karar, geleceğini de derinden etkileyecek. 

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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