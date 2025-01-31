Netflix'ten Haber Var: 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Yeni Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı!
Netflix'ten Haber Var: 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Yeni Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı!
Netflix'in sevilen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' 2. sezon çekimleri tamamlandı. Hatta resmi hesaptan ilk fragman geldi bile. Hayranlarını sevindirecek haberi Netflix verdi. İşte, Serenay Sarıkaya'nın başrolündeki diziden ilk fragman! Bakalım, siz nasıl bulacaksınız?
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Serenay Sarıkaya’nın başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezon fragmanı izleyiciyle buluştu.
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Ece Yörenç’in senaryosunu kaleme aldığı dizinin yeni sezon tanıtımı, Netflix’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabında paylaşıldı.
. Fragman, kısa sürede büyük ilgi görse de dizinin yayın tarihiyle ilgili net bir açıklama henüz yapılmadı. Şimdilik yalnızca 2025 yılı içinde izleyiciyle buluşacağı duyuruldu.
Yönetmenliğini Bertan Başaran’ın üstlendiği dizide Serenay Sarıkaya’ya Metin Akdülger, Boran Kuzum, Hakan Kurtaş, Ahmet Rıfat Şungar, Bade İşçil, Esra Ruşan, Meriç Aral ve Efe Tuncer eşlik ediyor. Yeni sezonda ekibe Fatih Artman da dahil oluyor.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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