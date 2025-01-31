Netflix'ten Haber Var: 'Kimler Geldi Kimler Geçti' Yeni Sezon İlk Fragmanı Yayınlandı!

Netflix'in sevilen dizisi 'Kimler Geldi Kimler Geçti' 2. sezon çekimleri tamamlandı. Hatta resmi hesaptan ilk fragman geldi bile. Hayranlarını sevindirecek haberi Netflix verdi. İşte, Serenay Sarıkaya'nın başrolündeki diziden ilk fragman! Bakalım, siz nasıl bulacaksınız?