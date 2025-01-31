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Big Brother Yarışmacısı Gökçen'den Survivor'daki Almeda'ya Destek: "Bana Yapılan Psikolojik Şiddetin Aynısı!"

Big Brother Yarışmacısı Gökçen'den Survivor'daki Almeda'ya Destek: "Bana Yapılan Psikolojik Şiddetin Aynısı!"

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
31.01.2025 - 08:51

2015 yılında Star TV ekranlarında Asuman Krause'nin sunumuyla ekranlara gelen Big Brother Türkiye, bir döneme damgasını vurmuştu. Sezonun eskimeyen yarışması Survivor'da Almeda'nın yaşadıklarına, eski Big Brother yarışmacısı Gökçen Yurt'tan destek geldi. Yarışmada kendisinin de psikolojik şiddete uğradığını ve bir benzerinin Almeda'ya yapıldığını söyledi.

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Big Brother'ın Türkiye uyarlaması olan Big Brother Türkiye, Asuman Krause'nin sunumuyla 2015 yılında ekranlara gelmişti. Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de Gökçen'di.

Big Brother'ın Türkiye uyarlaması olan Big Brother Türkiye, Asuman Krause'nin sunumuyla 2015 yılında ekranlara gelmişti. Yarışmada dikkat çeken isimlerden biri de Gökçen'di.

Şimdilerde belli ki sıkı bir Survivor takipçisi olan Gökçen Yurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Şimdilerde belli ki sıkı bir Survivor takipçisi olan Gökçen Yurt, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Survivor'da Almeda dün akşam yaşadığı kavganın ardından tek başına oturup ağlamıştı. Gökçen o anlarda eski yarışma günlerine gitti.

Survivor'da Almeda dün akşam yaşadığı kavganın ardından tek başına oturup ağlamıştı. Gökçen o anlarda eski yarışma günlerine gitti.

Paylaşımında Almeda'ya destek çıkan Gökçen "Bana Big Borther'da yapılan psikolojik şiddetin bir benzeri Almeda'ya yapılıyor." diye yazdı.

Paylaşımında Almeda'ya destek çıkan Gökçen "Bana Big Borther'da yapılan psikolojik şiddetin bir benzeri Almeda'ya yapılıyor." diye yazdı.

"Bir kadının üstüne çok gidiyorlar." diyen Gökçen'e katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

"Bir kadının üstüne çok gidiyorlar." diyen Gökçen'e katılıyor musunuz? Yorumlarda buluşalım...

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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