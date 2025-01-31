Big Brother Yarışmacısı Gökçen'den Survivor'daki Almeda'ya Destek: "Bana Yapılan Psikolojik Şiddetin Aynısı!"

2015 yılında Star TV ekranlarında Asuman Krause'nin sunumuyla ekranlara gelen Big Brother Türkiye, bir döneme damgasını vurmuştu. Sezonun eskimeyen yarışması Survivor'da Almeda'nın yaşadıklarına, eski Big Brother yarışmacısı Gökçen Yurt'tan destek geldi. Yarışmada kendisinin de psikolojik şiddete uğradığını ve bir benzerinin Almeda'ya yapıldığını söyledi.