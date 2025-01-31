Seni Tetikleyen Duygu Ne?
Seni Tetikleyen Duygu Ne?
Hepimiz hayatta farklı duygular yaşarız ve bu duygular, olaylar karşısında verdiğimiz tepkileri şekillendirir. Bazı anlar vardır ki, istemeden de olsa bir duygunun etkisi altında kalırız; bu duygu bazen öfke, bazen korku, bazen de üzüntü olabilir. Peki, seni en çok hangi duygu tetikliyor? Hangi duyguyla yüzleştiğinde kendini kontrol etmekte zorlanıyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Stresli bir durumda ilk tepkin genellikle ne oluyor?
4. Birisi seni eleştirdiğinde nasıl tepki verirsin?
5. Başarıya ulaşmandaki en büyük engel nedir?
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6. Kendini savunmak zorunda kaldığında öfkelenir misin?
7. Yakın bir arkadaşınla ciddi bir tartışmaya girdiğinde ne hissedersin?
8. Hayatta seni en çok zorlayan şey nedir?
9. Sevdiğin birini kaybetme korkusu yaşadın mı?
10. Beklenmedik bir olayla karşılaştığında ilk hissettiğin duygu nedir?
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Seni tetikleyen duygu öfke!
Seni tetikleyen duygu korku!
Seni tetikleyen duygu üzüntü!
Seni tetikleyen duygu içe kapanma!
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