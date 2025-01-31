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Cumhurbaşkanı Bile Vize Alacak! İngiltere’den Türkiye’ye Özel Yeni Vize Kararı

Cumhurbaşkanı Bile Vize Alacak! İngiltere’den Türkiye’ye Özel Yeni Vize Kararı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.01.2025 - 09:48

İngiltere, Türkiye’ye yönelik vize uygulamasının alanını genişletti. 

Sözcü’den Veli Toprak’ın haberine göre; 11 Mart’tan itibaren bakanlar bile resmi görevi yoksa vize alacak.

KAYNAK

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İngiltere, diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi.

İngiltere, diplomatik pasaport sahibi Türk vatandaşlarından da vize isteyeceğini bildirdi.

Yeni uygulama 11 Mart’tan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler hatta Cumhurbaşkanı bile İngiltere’ye giderken vize almak zorunda kalacak.

Yeni uygulama 11 Mart’tan itibaren geçerli olacak. Bu tarihten sonra bakanlar, milletvekilleri, büyükelçiler hatta Cumhurbaşkanı bile İngiltere’ye giderken vize almak zorunda kalacak.

Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi bir yazı ile TBMM’ye bildirildi. İngiliz vizesinde tek istisna “Resmi görevle gidecek bakanlar” olarak bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı bu gelişmeyi bir yazı ile TBMM’ye bildirildi. İngiliz vizesinde tek istisna “Resmi görevle gidecek bakanlar” olarak bildirildi.

Diplomatik pasaport sahipleri bugüne kadar 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla İngiltere seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyordu.

Diplomatik pasaport sahipleri bugüne kadar 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla İngiltere seyahatlerinde vizeden muaf tutuluyordu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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