Hakkında Yasa Dışı Bahisten Soruşturma Açılan Ekrem Abi Lakaplı Erkan Özmen Karadağ’da Gözaltına Alındı
Hakkında Yasa Dışı Bahisten Soruşturma Açılan Ekrem Abi Lakaplı Erkan Özmen Karadağ’da Gözaltına Alındı
Kaynak: https://x.com/haskologlu/status/18852...
Türkiye’de fenomenlere yönelik yapılan yasa dışı bahis operasyonları sırasında hakkında yasa dışı bahise teşvik suçundan soruşturma açılan Ekrem Abi lakaplı Erkan Özmen, Karadağ’da ‘kara para aklama’ suçundan gözaltına alındı. Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun haberine göre; Erkan Özmen'in tüm mal varlığına el koyuldu.
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Ünlü isimlere yapılan yasa dışı basis operasyonları sırasında Ekre Abi lakaplı Erkan Özmen hakkında da soruşturma açılmıştı.
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Yaptığı yayınlardan ‘Eskiden Konyaspor’da futbolcuydum” diyen Ekrem Abi, yaşadığı Karadağ’da gözaltına alındı.
Gazeteci İbrahim Haskoloğlu’nun haberine göre; Ekrem Abi, kaynağı belirsiz olan karaparanın aklanması sebebiyle gözaltına alındı.
Karadağ polisinin yaptığı operasyonda ele geçirdikleri:
Haskoloğlu’nun haberine göre; Ekrem Abi lakaplı Erkan Özmen’in tüm mal varlığına da el koyuldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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