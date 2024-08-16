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Tarot Falına Göre 17 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 17 Ağustos Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 17 Ağustos Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bugün, hayatınla ilgili alacağın bir karar için aile büyükleriyle görüşmek ve onlardan akıl almak isteyebilirsin. Normalde bu tarz konularda kendi kararlarını kendin verebiliyorsun ancak fikir almaktan zarar gelmez değil mi sevgili okurum? Bence peşin fikirli olmaman gerekiyor. Bununla beraber, aşk hayatında da birtakım değişiklikler olacak. Buna hazırlıklı olmalısın. İsminde 'S' harfi var. Bakalım neler bekliyor seni? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, hayatındaki belirsizlikten dolayı kafan oldukça karışıkmış gibi geldi bana. Bir şeyleri çok fazla kafana takmışsın ve elini kolunu bağlayan şey aslında sensin. Bu konuda biraz rahatlamanı ve akışa odaklamanı istiyorum. Bununla beraber, arkadaşlarından birinin de sana sürprizi olacak. Bu kişinin kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, ailenle aranda ufak bir anlaşmazlık çıkabilir sevgili okurum. Bu anlaşmazlık kısa süreli olacağı için de canını sıkmamanı tavsiye ediyorum. Arada olur böyle şeyler :) Bununla beraber; bu aralar biraz sakinliğe ihtiyacın varmış gibi geldi bana. Kendinle kalmak bu aşamada sana fayda sağlayacaktır. Bu süreçte sevdiğin şeyleri yapabilirsin bence. Sana o kadar iyi gelecek ki... Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bu aralar, arkadaş ortamından birisinin sana büyük bir iyiliği dokunabilir. Tabii sen de bu iyiliğin karşılığını vermek isteyeceksin ancak bu konuda çok da aceleci davranmamanı öneriyorum. Zaten gerektiğinde bir karşılık vermiş olacaksın. Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler hazırlıklı olmalısın. Senin adına çok sevindim. Şimdiden mutluluklar dilemek istiyorum. Her şey gönlüne göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bu aralar kendini o kadar çok sorumluluğun içine atmışsın ki artık bir nefes almak istiyorsun gibi geldi bana. İçinde nedenini bilmediğin bir sıkıntı var sevgili okurum. Bence güvendiğin bir büyüğüne danışabilirsin. Benimkisi sadece tavsiye. Son kararı sana bırakıyorum. Bununla beraber, ailenden birinin de sana sürprizi olacak. Sonucunda çok sevineceksin. Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Yaşayarak görelim bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Son zamanlarda kendini bir hayli şanssız hissetmişsin ancak bu durum artık tersine dönüyor diyebilirim. Bugün alacağın haberler senin yüzünü güldürecek. Oh be! Dünya varmış :) Bununla beraber, kariyerinde de yükselişe geçeceğin bir döneme geçiş yapıyorsun. Önüne birtakım engeller çıkabilir. Fakat, strese kapılma olur mu? Her şeyin üstesinden geleceksin. Kendine güvenmen gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bu aralar, ihtiyaçlarının maliyetinin artmasından dolayı maddi olarak sıkıntılı bir dönemin içinden geçiyorsun. Bugün, harcamalarını sınırlandırmak için plan yapacağın bir gün olacak. Sana çok faydası olacak. Biraz dişini sıkman gerekiyor benden söylemesi. Bununla beraber, yakın zamanda da güzel haberler alacağının müjdesini vermeliyim! Gelişmelerden haberdar etmek istersen, buradayım :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bu aralar, çevrendeki insanlarla kendini çok fazla kıyaslamışsın gibi geldi bana. Bundan dolayı da kendi hakkındakini düşüncelerin biraz değişmiş sevgili okurum. Bunu yapmaman gerekiyor. Bununla beraber, uzun zamandır hayalinde olan o aşkı sonunda yaşayacaksın. Mutluluktan ayakların yerden kesilecek resmen! Bu kişinin isminde de 'A' harfi var! Ayrıca, birtakım değişimler gideceksin. Bu değişim saç stilinle ilgili olacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, nedensiz bir şekilde kendini yalnız hissediyorsun diyebilirim. Aslında çevrende arkadaşların da var ama sanki kalabalıklar içinde tek gibisin. Eski enerjine tekrar kavuşacaksın. Sadece biraz daha zaman gerekiyor. Hepsi bu :) Bununla birlikte, başkalarının sorunlarından ziyade biraz da kendine odaklanmanı istiyorum. Bazı şeylere kulak kapatman ve yoluna devam etmen gerekiyor. Ayrıca, yakında bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Biraz endişelisin gibi. Rahatlaman gerekiyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bu aralar, bakış açının uyduğu ve ortak zevklerinizin olduğu birisiyle konuşmaya hasret kalmışsın. Bugün, eskiden çok yakın olduğun bir arkadaşınla iletişime geçerek güzelce sohbet edebilirsiniz. Oh be! Ben buradan rahatladım :) Bununla beraber, kariyerinde de birtakım değişimler olacak diyebilirim. Adımlarını korkmadan atman gerekiyor. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün, genelde evde zaman geçireceğin için iletişime geçtiğin arkadaşlarınla ufak tefek kopukluklar ve haliyle de sorunlar yaşayabilirsin. Ancak bu sorunlar, yüz yüze görüştüğünüz anda ortadan kalkacak. Ben uyarımı önceden yapmak istedim. Cümlelerini de seçerek kurmalısın :) Bununla beraber, ailenden biri seninle bir konu hakkında konuşacak. Sakinliğini koruman gerekiyor sevgili okurum. Gerginliğe hiç gerek yok değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bu zamana kadar, geleceğin ve hayatınla ilgili olan kararları hep geri planda tutmuşsun ancak bugünden itibaren artık onları da düşünmen gerektiğini anlayacaksın sevgili okurum. Önceliği kendine vermelisin. Bununla birlikte, etrafındaki kişilerden bir tanesini çok fazla etkilediğini görüyorum. Aslında bu kişiyi sen de tahmin ediyorsun. Ön yargılarını bir kenara bırak ve 'an'  odaklan. Mutlu olacağına inancım tam! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Turan Çalıklı

Çünki sevgilim yok flörtüm yok aşık olduğum kız bile yok

Turan Çalıklı

Evet ana odaklıyım ve ön yargıları yıktım