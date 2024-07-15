Görüş Bildir
Haberler
Test
Astroloji Testleri
Tarot Falına Göre 16 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 16 Temmuz Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
15.07.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 16 Temmuz Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Bugün, önceliklerini değiştirerek kendi işlerinden ziyade etrafındaki insanların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayacaksın gibi geldi bana. Bu da, doğal olarak kendi sorumluluklarının aksamasına sebep olacak. Önceliği kendine vermen gerekiyor bence. Bu bencillik değil :) Bununla beraber, kariyerinde de birtakım gelişmeler yaşanacak. Sadece biraz daha sabretmelisin sevgili okurum. Her şeyin doğru bir zamanı var diye boşuna demiyorum ben. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün, alacağın bazı haberler ufak çaplı şok geçirmene sebep olacak diyebilirim. Hiç beklemediğin bir yerden beklemediğin bir haber alacaksın. Ay spoiler vermek istemiyorum :) Bununla beraber, seni çok fazla kısıtlayan bir insan görüyorum etrafında. Gün içinde onunla olan ilişkini bitirerek kendinin de bir birey olduğunu tekrar hatırlayacaksın. Seni düşündüğümden söylüyorum bunları. Ayrıca, yakın zamanda kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Bakalım neler bekliyor seni? Beklemede kal! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Bugün, senin için yaratıcılığın yüksek olduğu bir gün olacak diyebilirim. Kendinle ilgili kafanda kurduğun sorunlardan da kurtulacaksın. Senin de bildiğin gibi, her insanın kendisi hakkında ikileme düştüğü dönemler oluyor. Bunlar çok normal. Önemli olan geçici olduğunu bilmek . Böyle zamanlarda sabırlı davranman gerekiyor :) Bununla beraber, yakın zamanda güzel haberler alacağını söylemem gerekiyor. Sonucunda çok sevineceksin benden söylemesi. Ne mutlu bana! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Son günlerde üzerine aldığın gereksiz sorumluluklar, verimliliğinin düşmesine sebep olmuş gibi geldi bana. Bugün, bu durumu fark ederek kendine daha az yüklenmeni istiyorum. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun zorlu süreç artık sona eriyor diyebilirim. Eline bir miktar para geçecek ve rahata ereceksin sevgili okurum. Ayrıca, aşk hayatında da bazı gelişmelere hazırlıklı olmalısın. İsminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün, yavaş yavaş birtakım sorumluluklarının azaldığı bir gün olacak diyebilirim. Oh be! Ben buradan rahatladım gerçekten. Dilerim, her şey gönlüne göre olur. Bununla beraber; bazen, hayatında yaşanan olaylara da çok fazla tepki verdiğini görüyorum. Bu kadar sert tepkiler vermek yerine biraz daha sakin olmanı istiyorum senden. Başaracağını biliyorum. Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Bazen hayatın sırf seni sinir etmek için devam ettiğini düşünüyor olabilirsin ancak bugün bu konu hakkındaki düşüncelerin değişmeye başlayacak. Gün içinde, kalbinin sesini dinlemeni istiyorum. İyi düşünelim, iyi olsun :) Bununla beraber, sağlığına da ayrıca dikkat etmen gerekiyor. Bol su tüketmeyi ihmal etme olur mu? Ayrıca, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, artık önüne bakman gerekiyor. Bu şekilde devam etmeyeceğini biliyorsun. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Genel olarak kültürüne bağlı biri olduğunu görüyorum. Bu yüzden de yenilikleri benimsemekte birazcık güçlük çekiyorsun gibisin. Benimki sadece bir tahmin, daha doğrusu seçtiğin kart senin hakkında ne söylüyorsa onu sana aktarıyorum. Değişime açık olman gerektiğini düşünüyorum sevgili okurum. Bu sana o kadar iyi gelecek ki :) Bununla beraber, arkadaşlarından birinin sana güzel haberleri olacak. Biraz daha sabırlı olman gerekiyor sadece. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bu aralar birçok işinin yolunda gitmediğini görüyorum maalesef. Gönül işlerinde de umduğun gibi geçmeyen bir dönemden geçiyorsun. Çok üzülerek söylüyorum ki, eğer bir ilişkinin içindeysen ufak süreli bir gerginlik yaşayabilirsiniz. Bunun sebebine yoğunlaşmanız gerekiyor bence. Bununla beraber, yakın zamanda da bir iş teklifi alabilirsin sevgili okurum. Bu teklifi iyi değerlendirmen gerekiyor benden söylemesi. Bol şans diliyorum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, iş yerinde haksızlığa uğradığını düşündüğün bir arkadaşına yardım edeceksin ve aslında bu işin nasıl yapılması gerektiği konusunda tam anlamıyla insanlık dersi vereceksin. Keşke herkes senin gibi olsa. Bunun yanında, gün içinde de beklemediğin birinden bir haber alabilirsin gibi geldi bana sevgili okurum :) Ayrıca, bazı mide sorunları yaşaman mümkün. Yediklerine dikkat etmelisin. Aksi takdirde daha da kötü olacak gibi geldi bana. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Son zamanlarda geleceğinin yavaş yavaş şekillendiğini görüyorum. Bugün de geleceğinin büyük bir parçası olacak bir konu hakkında karar vermen gerekebilir. Bu kararın, hayatını olumlu anlamda değiştireceğini söyleyebilirim sevgili okurum :) Bununla beraber, arkadaşlarından biri de maalesef arkandan konuşuyor. Onu hayatından çıkarmalısın. Bence şu an fark edebildiğin için kendini şanslı saymalısın. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

İnsanların; başka kişileri hayatını kolayca eleştirdiğini ve sürekli bunun hakkında konuştuklarını, ikimiz de çok iyi biliyoruz. Uzaktan birilerinin hayatını izlemek hep daha kolay olur zaten. Bu yüzden bunlara takılma. Sen kendi hayatını yaşa olur mu? :) Bununla beraber, yakında arkadaşlarınla güzel bir plan yapacağını görüyorum. Uzun zamandır bu denli eğlenceye hasret kalmışsın resmen. Oh be! Ayrıca, bazı taşınma durumları söz konusu olabilir. Değişime açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Son zamanlarda, içsel olarak kendini sorguladığın bir dönemden geçtiğini görüyorum. Bu konuda, bir öğretmeninden ya da aile büyüğünden aldığın nasihatleri düşünmeni istiyorum. İşe yarayacaktır bence :) Bununla beraber, aşk hayatında da bazı gelişmeler olacak gibi geldi bana. İsminde 'Y' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bence ona bir şans vermelisin. Neden ön yargılısın bilmiyorum. Bunu yapmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın