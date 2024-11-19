onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kardashian'ın Tesla Robotundan Emrata'nın Karın Kasına 20 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Kardashian'ın Tesla Robotundan Emrata'nın Karın Kasına 20 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.11.2024 - 01:01

'Yabancı ünlülerin güncel Instagram paylaşımları neler? Bugün hangi ünlü Instagram'da hangi paylaşımı yaptı?' gibi sorularınız varsa, cevabı burada!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Wanda Nara

Wanda Nara

Kylie Jenner

Kylie Jenner

Emrata

Emrata

Ariana Grande

Ariana Grande

Adriana Lima

Adriana Lima
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Katy Perry

Katy Perry

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez

Selena Gomez

Selena Gomez

Kendall Jenner

Kendall Jenner

Kim Kardashian

Kim Kardashian
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın