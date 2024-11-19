Kardashian'ın Tesla Robotundan Emrata'nın Karın Kasına 20 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Kardashian'ın Tesla Robotundan Emrata'nın Karın Kasına 20 Kasım'da Yabancı Ünlülerin Instagram Paylaşımları
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Wanda Nara
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Kylie Jenner
Emrata
Ariana Grande
Adriana Lima
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Katy Perry
Jennifer Lopez
Selena Gomez
Kendall Jenner
Kim Kardashian
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2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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